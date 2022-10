Dos triunfos y un emate en las tres últimas jornadas han reactivado las aspiraciones del Atlético Baleares, que este domingo (12:00) visitará a la Real Sociedad B con «la idea de sacar los tres puntos». Así lo ha expresado el técnico blanquiazul, Jordi Roger, que quiere que su equipo mantenga la línea de trabajo que ha trazado en las últimas semanas ante uno de los equipos que considera «de los mejores» y que les exigirá hacer «un partido muy serio y competir bien».

Para el preparador balearico la Real Sociedad B «domina muchos registros». «Son capaces de de tener la pelota y la posesión. También son capaces de estar atrás y salir en transiciones muy rápidas. Son fuertes y potentes. Es un equipo que me gusta mucho, pero vamos con la intención de sacar los tres puntos», ha analizao Jordi Roger, que señala que los suyos tendrán que «hacer un partido muy serio, competir bien, estar muy atentos a cualquier cosa porque sabemos que los pequeños detalles marcan diferencias».

El triunfo ante el líder Eldense podría supone un punto de inflexión en la trayectoria del Atlético Baleares, pero su entrenador ha resaltado que el cambio empezó a forjarse semanas atrás en el encuentro disputado en El Collao. «No es cuestión de 'click', creo que si hablamos de ese 'click' lo dimos ya en Alcoy y no ganamos. En Alcoy hicimos un partido muy serio, competimos muy bien pero por errores o pequeños detalles se nos fueron los puntos», precisó Jordi Roger, que defendió que los resultados positivos suponen un impulso más en lo anímico que en lo motivacional. «Más que la motivación es el estado anímico porque cuando ganas el estado anímico es mejor. Teníamos aquí un muy buen vestuario, con gente muy sana y muy comprometida», ha confesado el preparador catalán, que recupera a Iñaki Olaortua pero no podrá contar con los lesionados Miguel Ángel Cordero, Jesús Álvaro, David Navarro y Lucas de Vega.

Y es que Jordi Roger ha asegurado que la intención es mantener la misma línea de trabajo porque «el resultado no se puede exigir en un deporte como el fútbol porque hay muchos factores que no podemos controlar». «Lo que sí que nos tenemos que exigir es compromiso, trabajo, esfuerzo, solidaridad y trabajo en equipo», ha valorado el técnico del Atlético Baleares, que cree que su equipo tiene que seguir con la misma mentalidad. «Tenemos que seguir trabajando y si ganamos en el campo de la Real Sociedad tenemos que continuar con la misma línea y si no también. Porque al cabo de siete días hay otro partido y ya está. No vamos a cambiar el discurso ni cuando ganemos ni cuando perdamos», ha concluido.