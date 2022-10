El entrenador del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha asegurado que se siente «con más fuerza que nunca» antes de recibir al Barcelona Atlètic y después de acaparar las críticas por el mal arranque liguero de los blanquiazules, que son penúltimos tras seis jornadas en las que aún no han ganado y han enlazado tres derrotas consecutivas. El preparador blanquiazul ha asegurado que los responsables de la entidad le transmiten «mucha confianza» y que la forma de trabajar de sus hombres también le suponen un impulso de confianza de cara a un compromiso que prevé

«Estamos confiados en que lo sacaremos adelante. Veo a los jugadores animados, confiados y que creen en lo que hacen. Viendo lo que veo en los entrenamientos y la forma en la que se dejaron la piel ante el Alcoyano me siento con mucha fuerza, más que nunca», ha asegurado el entrenador catalán, que ha asegurado que no ve el partido del domingo (12:00) como su última oportunidad. «No me han transmitido si es mi último partido, la pregunta es para Patrick e Ingo. Lo que me transmiten es mucha confianza y me siento agradecido porque es algo que me da más fuerza y ojalá pueda devolverla con muchas victorias. Sería el primero en alegrarme por el presidente que tenemos porque se lo merece mucho», ha reflexionado.

Después de que el público expresara su malestar en el anterior encuentro en el Estadi Balear en la derrota frente al Logroñés, Jordi Roger ha afirmado que entiende los sentimientos de los socios y ha reclamado que esperen a la conclusión del encuentro para expresarse con total libertad. «Soy aficionado, veo partidos y los entiendo perfectamente. Entiendo que la afición este decepcionada y enfadada porque tenemos 3 puntos de 18 y es un inicio muy malo. No podemos decir que buenos y guapos somos. Me gustaría que vinieran y ayudasen porque tener a la afición a favor es un plus y lo vimos en El Collao. Después al final que se expresen como quieran, sólo faltaría», ha explicado el preparador balearico, que no podrán contar con Lucas de Vega, David Navarro y Jesús Álvaro.

Para el técnico del ATB una de las claves para tomar impulso es el aspecto mental y la seguridad defensiva. «Hemos perdido muchos puntos por errores en la estrategia y son cosas que debemos trabajar, corregir y mejorar la actitud defensiva para hacerlo bien. Es una pena que por esos detalles perdamos partidos que hemos dominado en muchas fases. El otro día me pasaron un dato, si los partidos durasen 70 minutos tendríamos 11 puntos», ha indicado. Además, ha añadido que «tenemos que trabajar más el tema mental que ninguna otra cosa. Es un aspecto anímico que debemos mejorar y si vamos ganando continuar igual porque tenemos muchas fases del partido muy buenas. Al final el fútbol va de lo que ocurre en las áreas y el equipo que es contundente en las dos áreas es el que se lleva los partidos

En cuanto al rival, el Barcelona Atlètic, Jordi Roger ha subrayado que enfrentarse al filial del Barcelona es hacerlo con «con chicos que en un par de años estarán en Primera». «Son jugadores escogidos, muy buenos y me gusta porque es un filial como Dios manda con el 95% de la plantilla con jugadores del 2003 y el 2004», ha expresado el preparador blanquiazul deseando repetir el resultado que se produjo la temporada pasada con un amplia victoria balearica si bien ha incidido en que se trata de un partido diferente.