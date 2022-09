El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, ve «bien» a los suyos ante una visita «complicada» a El Collao, donde tiene claro que su equipo «tiene que levantarse» tras su mal inicio de temporada. El preparador blanquiazul se ha confesado «fastidiado» por no materializar el trabajo que están desarrollando y ha asegurado que no piensa en nada más allá de tratar de ganar el domingo al líder después de que el presidente, Ingo Volckmann, le transmitiera «mucha tranquilidad» en las múltiples conversaciones que mantienen.

El entrenador del ATB ha restado trascendencia al hecho de retar al primer clasificado y porque «el Alcoyano siempre es difícil». «Da igual que sea líder o que vayan el 16º. El Collao es campo muy bonito, ambiente de fútbol y dimensiones reducidas, pero me gusta», ha afirmado al mismo tiempo que ha destacado el nivel y el rendimiento de su adversario. «Es un equipo que sabe a lo que juega, compiten bien, van al límite, son directos, llegan bien por banda y ponen buenos centros», ha analizado remarcando que «tienen 13 puntos de 15 y son líderes porque hace muy bien las cosas».

El último varapalo sufrido en casa frente al Logroñés supuso un golpe, pero Roger ve «bien» al equipo y dispuesto a revertir la situación. «Cuando estás en el suelo por un golpe que te han dado hay que levantarse lo antes posible y toca competir en El Collao, hacer un partido serio y sacar los tres puntos. Lo bueno del fútbol es que cada semana tienes una reválida», ha comentado el técnico del Atlético Baleares, que no podrá contar con el sancionado Canario ni los lesionados Jesús Álvaro y Lucas de Vega, que estará un mes alejado de los terrenos de juego.

El preparador blanquiazul ha manifestado que el presidente le transmite «mucha tranquilidad» pese a la mala racha de resultados y que su única preocupación es «trabajar, trabajar y trabajar». «Quiero ganar el partido en Alcoy, no me paro a pensar en cosas que no dependen de mí ni el próximo lunes ni el otro. Si ganamos habrá más tranquilidad, vamos de domingo en domingo», ha concluido adelantado que podrá contar Damián Petcoff para empezar a darle minutos en lo que será una.