El ATB se exige una victoria necesaria

No hay margen de error. El Atlètic Baleares se exige la victoria, la primera de la temporada, este mediodía (12 horas) y frente a una UD Logroñés que no quiere dejar pasar la oportunidad de intentar distanciarse de uno de los pesos pesados del grupo. Un pobre balance de tres puntos de doce posibles, con tres empates y la derrota del pasado fin de semana ante el Cornellà, han multiplicado las dudas sobre el equipo de Jordi Roger, que debe sumar los tres puntos para no complicarse más su situación en la tabla clasificatoria, coger aire y ganar crédito ante una afición que ha expuesto ya sus críticas al plantel de la Vía de Cintura.

Roger cuenta con la única baja segura de Jesús Álvaro y podrá recuperar para la convocatoria a Hugo Rodríguez y Damián Petcoff. Todo suma en un duelo determinante, en el que el ATB se exige una victoria más que necesaria tras un inicio de curso en el que los interrogantes han aparecido demasiado pronto y el gran señalado es el técnico, Jordi Roger. Crítico El preparador del ATB fue el primero que alzó la voz para hacer autocrítica en la previa del duelo frente a una UD Logroñés que aterriza en el Estadi Balear con un balance ligeramente superior al de los mallorquines (4 puntos), eso sí, con seis goles a favor por los apenas dos que ha anotado el Atlètic Baleares. Un déficit el ofensivo que ha lastrado las opciones de los palmesanos en un arranque plagado de trabas a nivel de juego y en el que el acierto a la portería rival ha sido la gran asignatura pendiente. Este domingo, tendrá el ATB noventa minutos para revertir esa situación e intentar mirar de nuevo hacia arriba en esta nueva aventura en la Primera Federación.