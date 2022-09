El entrenador del Atlético Baleares, Jordi Roger, ha expresado este viernes en rueda de prensa las «ganas» de la plantilla por lograr la primera victoria de la temporada este domingo (12:00) en el Estadi Balear frente al UD Logroñés. Tras tres empates y una derrota la pasada jornada ante el Cornellà, el preparador blanquiazul ha apelado a la necesidad de «dominar a las áreas» y a la «suerte» para estrenar el casillero de triunfos en la Primera Federación.

«Si ahora hablo de suerte aquí me pegarán palos, pero también interviene la suerte. Si hubieran entrado dos o tres pelotas que se fueron a la madera tendríamos muchos más puntos y estamos de maravilla haciendo los mismos partidos que hemos hecho. Hay que dominar mejor las áreas, Irún y Castellón llegan poco y nos marcan y nosotros necesitamos 5 ocasiones para marcar. El fútbol es cosa de áreas, no entro a valorar la suerte, porque hay que buscarla y no poner excusas», ha analizado el preparador balearico, que podría recuperar para la convocatoria a Hugo Rodríguez y Damián Petcoff pero mantiene la baja de Jesús Álvaro.

Sobre el Logroñés, que cuenta en sus filas con dos viejos conocidos como Vinicius Tanque y Dani Pichín, Jorgi Roger ha asegurado que aguarda a «un buen equipo» y confía en que los suyos sean capaces de levantarse tras el revés que supuso la derrota en el minuto 94 en el último desplazamiento. «Hay que levantarse rápido. Intentamos que el equipo esté alegre y se libere de esa presión. Lo bonito es que tenemos otra oportunidad», ha valorado el entrenador, que no ha querido desvelar si seguirá Lucas o regresará René Román a la portería.

El técnico del Atlético Baleares ha asegurado que los jugadores «están bien» y el club «tranquilo» y ha asegurado que comprende el malestar de los balearicos. «Entiendo que la gente esté enfadada y que critique, yo también lo haría si fuera socio o simpatizante porque llevamos tres puntos de 12, que es una puta mierda. Intentaremos ir ganando partidos», ha concluido.