Jordi Roger ve «muy bien» al ATB antes de su último test

El técnico del Atlético Baleares, Jordi Roger, se ha mostrado satisfecho con la progresión experimentada por su equipo en la pretemporada y confía en que los suyos sigan dando pasos al frente en su último encuentro de preparación este domingo en el Nicolás Brondo, que será la puesta de largo de la plantilla blanquiazul ante su afición antes de iniciar el curso oficial el próximo fin de semana ante el filial de Osasuna. El preparador balearico ha dejado la puerta abierta a nuevas incorporaciones en lo que resta de mercado, aunque ha destacado el rendimiento exhibido por los jugadores del filial con los que completaría la convocatoria hasta que se complete el plantel.

«Veo al equipo muy bien, la verdad es que los veo muy bien. Es de agradecer la predisposición desde el primer día de los jugadores, han sido receptivos, han cogido bien los mecanismos y cuando hay esta predisposición y con la ilusión de hacer las cosas bien. Así todo es muy fácil. Estoy contento de la pretemporada, queda un test más antes de comenzar la liga», ha valorado Jordi Roger, que ha hecho un llamamiento a la afición para apoyar al equipo al apreciar que todo «será más bonito todos juntos».

A pesar de que el grupo aún está llenando el depósito físico y engrasando la maquinaria en busca de su mejor versión, Jordi Roger ha celebrado el nivel mostrado en la preparación y ha esbozado el plan que tiene para su equipo. «Queremos ser un equipo protagonista, que tengamos la pelota, con buena presión en campo contrario, veremos si lo conseguimos. Aún nos falta un poco de cardio, de pulmones, porque queremos darle un gran ritmo a los partidos con y sin pelota, estamos al 80%», ha explicado. «He dicho que los resultados era lo que menos me importaba, mejorar las sensaciones y los conceptos con o sin pelota. Estamos bien y aún nos queda un partido. Debemos continuar mejorando, pero no ahora sino durante todo el año y en todos los aspectos y seremos un buen equipo», ha añadido.

El técnico del Atlético Baleares ha defendido la filosofía del Atlético Baleares en la planificación y ha destacado la importancia de contar con una base para encarar el nuevo desafío que se presenta. «No es nuestro caso ya, lo de cambiar 14 o 15 jugadores, desde hace dos temporadas renovamos jugadores por dos años o por uno y renovación en función de partidos. Este año solo hemos fichado 8 jugadores, lo normal en la categoría, pero tenemos 13-14 del año pasado. El que tenía contrato y ha salido es por decisión deportiva. Lo que no es normal es fichar 18. Este año he tenido esa ventaja en esta pretemporada que no la tuve hace dos años», ha argumentado al mismo tiempo que ha dejado la puerta abierta a recibir caras nuevas en las últimas semanas de la ventana estival de fichajes. «Hasta que haya mercado todo es posible, teniendo fichas libres podemos incorporar, pero nada que no sea para sumar. Si no encontramos, tiraré del filial Santanyí porque han demostrado en la pretemporada que son válidos, suman y aportan, ahora mismo estoy muy contento con lo que tenga, lo que venga y dé más competencia, mejor», ha concluido.