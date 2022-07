Seis exjugadores del Atlético Baleares demandan al club por impago de parte del finiquito

Seis jugadores jugadores del Atlético Baleares que abandonaron a final de la pasada temporada la disciplina del club blanquiazul han decidido demandar apoyados por AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) irregularidades en los cobros de las cantidades que debían recibir en su finiquito y que en su opinión no se ajustan a lo acordado inicialmente con la entidad de la Vía de Cintura.

Según ha podido saber esta redacción, el motivo de la discordia radica en un dinero que cada futbolista debía percibir en concepto de vacaciones debidas, aproximadamente unos quince días cada uno de ellos. Cabe recordar que los jugadores que han terminado su vinculación contractual con el club son Ferrone, Vinicius, Manel, Xavi, Armando, Orfila, José Fran y Gorka al margen de los cedidos Montiel, Casio y Abad.

El Atlètic pidió a sus futbolistas las pasadas navidades que en caso de que durante la semana disfrutaran de dos días libres como premio, por ejemplo, a una victoria el fin de semana, uno de estos días contara como vacaciones. La plantilla estaba en desacuerdo con esta medida, pero con el fin de mostrar buena voluntad con el club accedieron a ello. Estos días se unieron a los siete de las vacaciones de navidad y por lo tanto restaban aproximadamente quince por cobrar.



El club instó a los jugadores que para percibir la última nómina y el finiquito debían antes firmar los documentos y las cantidades ahí reflejadas eran acordes a lo establecido. Varios días después los deportistas comprobaron que la nómina estaba ingresada, pero no así la cantidad relacionada con las vacaciones. Los jugadores pidieron explicaciones y desde el club se les informa, según las fuentes consultadas, que no se van a abonar las cifras correspondientes a este concepto alegando que es una cantidad superior a lo pactado por contrato y se trata por lo tanto de un dinero extra que no les corresponde.

En este sentido este periódico requirió la versión del Atlètic para saber su opinión y si era coincidente con la postura del grupo de demantantes, pero el club declinó hacer valoraciones. Los jugadores que no continúan denunciaron esta situación que la AFE entiende que es irregular y la han puesto en manos de los abogados de dicha asociación.

Finalmente uno de los jugadores decidió no sumarse a la denuncia y dar marcha atrás por lo que son seis los que siguen adelante con este proceso. Desde la Asociación de Futbolistas se indica que el procedimiento que va a seguirse será a través de la justicia ordinaria.

Los futbolistas intentaron que desde el club se acercaran posturas para no tener que llegar a este punto, pero no hay por el momento acuerdo por lo tanto el proceso se reactivará en septiembre. El mes de agosto es inhábil en la justicia española, de ahí que la AFE haya remitido a los futbolistas a retomar el tema dentro de un mes por lo que hay tiempo para que el escenario pueda reconducirse y llegar a un acuerdo que impida precisamente terminar ante los tribunales. En estos momentos las dos posturas están lejos de un acuerdo.