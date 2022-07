El Atlético Baleares presenta su innovadora piel

Bajo el marco de la presentación del nuevo patrocinador principal, el Atlético Baleares saca a la luz sus nuevas equipaciones. Kevin Sibille y Uzo fueron los elegidos para posar con su nueva piel. La primera equipación destaca por tener tres franjas verticales en forma de «S» y de diferentes tonalidades de azul. El director de marketing del club, Lawrence Mommenthal, deja claro que siempre buscan un diseño atrevido. «Cada año intentamos innovar con la camiseta y que sea del gusto del aficionado», afirma.

En cierto modo, la camiseta que usará en el Estadi Balear, recuerda al diseño que usa el Atlético de Madrid esta temporada. De otro modo, la segunda casaca balearica será negra con los detalles y el escudo en amarillo. Un color siempre presente de alguna manera en la idiosincrasia del club balear. En este caso, destaca ver «ATB» y el escudo estampado a lo largo de la camiseta.

Por otro lado, Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, asume que la confección del equipo todavía no está terminado. «Faltan entre cuatro y cinco fichajes por concretar. No es ningún secreto que necesitamos dos laterales sub23, un delantero y un centrocampista», confirma, antes de dar paso a los primeros fichajes blanquiazules. Kevin Sibille, que llega procedente del Valencia Mestalla, previo paso por el Castellón asegura que es un paso hacia delante. «Decidí venir al Atlético Baleares porque quiero mejorar a nivel personal y es un club que busca lo mismo», asevera. De otra manera, el central argentino intuye que será un buen año. «Hay un grupo competitivo y con mucha ambición, además de un buen ambiente que ayudará a que lleguen los buenos resultados.

⌛️ Compte enrere… 😍 Idò sí, en una horeta descobrireu la nova equipació 👕 #DISFRUTAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/6Lmc9nljFR — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) July 29, 2022

A su vez, el segundo fichaje, el nigeriano Uzo Adighibe, procedente del Talavera, también de la Primera RFEF, se define como una pantera. «Soy un jugador rápido, ágil y que va a la espalda del defensa, por eso tengo este apodo», destaca. Además, no se fija ningún objetivo que no sea ganar todos los partidos. «Puede ir bien o no, pero hay que ir a por los tres puntos siempre, sea cual sea el rival», manifiesta el delantero, que prima lo colectivo por encima del rendimiento individual. «Si marco gol estaré feliz, pero siempre que ayude al equipo a ganar y si marca un compañero también estaré contento», finaliza el ariete africano.