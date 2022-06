El adiós entre lágrimas de un ídolo de los balearicos

Poco a poco el Atlético Baleares define su proyecto para la próxima temporada y antes de anunciar las primeras incorporaciones se están acumulando las salidas. Después de confirmarse el adiós de los jugadores que regresan a sus clubes tras su cesión y la marcha de futbolista que han terminado su contrato, una de las salidas más emotivas la ha protagonizado este viernes Xavi Ginard, que se ha despedido entre lágrimas en un vídeo que ha compartido en las redes sociales.

«Era imposible no emocionarme», ha comenzado a explicar con la voz entrecortada del portero de Artà, que era el jugador con más campañas en el club después de haber defendido los colores blanquiazules en dos etapas diferentes. «Para mí han sido seis años muy bonitos de mi carrera. No he estado tan a gusto en ningún sitio. No he jugado demasiado y no he podido demostrar todo lo que podía demostrar, pero siempre habéis estado ahí y he tratado de devolver lo que os mereciáis. Este club sin la afición no estaría en ningún sitio», ha explicado Xavi Ginard, que esta temporada fue clave en la gran campaña de los balearicos en la Copa del Rey. No sólo rindió a un gran nivel bajo palos sino que además contribuyó de forma decisiva con un gol. Fue el héroe de la eliminatoria ante el Calahorra antes de las noches de gloria ante Getafe y Celta.

Xavi Ginard también ha querido mostrar su agradecimiento al máximo accionista Ingo Volckmann y Patrick Messow y «podría decir muchos nombres pero me dejaría la mitad y saben que todo lo que siento por ellos». Además, también ha roto una lanza en favor de la propiedad y ha asegurado que aunque «es un momento complicado y en el que es difícil confiar en las personas que dirigen el club, pero Ingo no tiene ninguna mala intención y sólo quiere llevar el club lo mas arriba posible». «Siempre os llevaré en el corazón. Visca el Baleares!», ha concluido el guardameta.