Eloy Jiménez: «Tenemos que salir al campo a dejarnos la vida»

El entrenador del Atlético Baleares, Eloy Jiménez, ha dejado claro este viernes que los jugadores tienen que salir al campo «a dejarse la vida» en el partido ante el Castellón de este domingo (12:00) en el Estadi Balear. Los blanquiazules se juegan buena parte de sus opciones de disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División ante un rival directo y el preparador manchego ha asegurado que ha visto a la plantilla responsabilizada presumiendo al mismo tiempo de tener unos jugadores «honrados que sienten la camiseta».

«Estamos con muchas ganas, sabemos la importancia que tiene esta semana tras no traer nada positivo de Villarreal. Nos toca ganar, es lo que nos queda y la gente ha entrenado bien. Sabemos de la dificultad del rival, tenemos que salir a full y hacerle un partido complicado al Castellón, esa es la realidad», ha comentado Eloy Jiménez de cara un choque trascendental para regresar a las posiciones de privilegio de la clasificación. El entrenador blanquiazul ha subrayado que uno de los factores determinantes para conseguir los tres puntos será el apoyo de la grada. «Es el momento de la afición, de venir a apoyar y estar con el equipo, cuando está rodado es más fácil, ahora hay que tirar del carro, la afición del ATB es inteligente y apoyará al equipo y eso nos da un plus. Nosotros tenemos que salir al campo a dejarnos la vida, eso la gente lo reconoce, no escatimaremos esfuerzos», ha enfatizado.

El técnico balearico ha afirmado que el grupo está «bien» y que tanto los jugadores como el cuerpo técnico «somos los mayores implicados en esto y sabemos la importancia que tiene, sabemos lo que se juega todo el mundo no nos queda otro». «El equipo es responsable, quiere y tiene buena actitud», ha resaltado. «Conocemos el oficio y sabemos cómo está la situación, no es presión, es que sabemos que es importantísimo porque quedan 4 partidos donde nos jugamos toda la temporada. Tenemos un equipo maduro. Es algo bonito, no estamos abajo, podemos disputar un ascenso y tenemos que echar el resto y no guardarnos nada. Conforme los veo entrenar, me transmiten seguridad, tenemos un equipo honrado que siente la camiseta», ha añadido.

El preparador del ATB ha asegurado que tienen «alguna duda de jugadores» y ha desvelado que Vinicius Tanque «tiene un problema que arrastra de rodilla, lo han infiltrado alguna vez pero creo que podrá estar perfectamente para el domingo». «Ahora es el momento de que no haya molestias y todo el mundo se meta en el carro y estar disponible para el equipo», ha manifestado de cara a un choque en el que no podrá disponer del sancionado Alfonso y los lesionados Cassio, Hugo Rodríguez y Gorka Zabarte.