El curso llega a su fin y hoy el Atlètic Baleares tiene un examen de los considerados como ‘hueso’. Los blanquiazules rinden visita al Villareal B, uno de los ‘gallos’ de la categoría. Se prevé un duelo de alto voltaje con dos equipos que quieren dar un paso en sus aspiraciones: los locales buscan asegurar su tercera plaza y los de Eloy Jiménez acumular puntos en el tramo final para no perder su puesto de privilegio de cara a disputar los play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El técnico blanquiazul se muestra esperanzado de conseguir este objetivo a pesar del último empate ante el Real Madrid- Castilla la pasada semana. La racha en los últimos encuentros no se puede calificar de positiva ya que sólo ha logrado un triunfo en los últimos siete encuentros. El ATB cayó ante un Albacete líder y no pasó de las tablas ante el filial blanco, Andorra, Sevilla Atlético, Cornellà y Algeciras. Con todo, el técnico manchego, aunque no esconde que el objetivo del equipo es pelear por el ascenso, hace valer la máxima acuñada por Simeone y apuesta por ir partido a partido.

Para el encuentro de este mediodía contra el conjunto amarillo, el entrenador manchego estudia repetir el mismo once que la semana pasada, manteniendo los tres centrales para intentar mantener la solidez defensiva, clave si se quiere sacar algo positivo de la Ciudad Deportiva del Villarreal. La única duda estriba en saber si Josep Jaume, que acabó tocado en el último encuentro, se recupera a tiempo. En caso contrario le sustituiría Pedro Orfila.

Ahora, los discípulos de Jiménez tienen que buscar volver a encadenar varios triunfos para estar en una zona de la tabla de lo más disputada. En la actualidad ocupan el puesto 4 en la tabla con 51 puntos, con 2 puntos de renta con equipos fuera de play off y con el líder, el Andorra, a 13. Su rival de hoy se encuentra 8 puntos por encima. El margen de error es mínimo y los 13 triunfos, 12 empates y 8 derrotas en 33 encuentros es el balance en lo que va de curso. Con estos guarismos, no queda más remedio que sumar de tres en tres.

Goleador

Enfrente se van a encontrar a un equipo que en su último partido en casa endosó una ‘manita’ al Linares Deportivo, aunque en su último encuentro no pasó del empate sin goles en terreno del Cornellà. El entrenador Miguel Álvarez dispondrá de su plantilla al completo y se muestra confiado en lograr el triunfo que le permita lograr «el segundo objetivo. El primero era la promoción y el segundo la promoción, pero lucharemos hasta el final por el primer puesto. Y a pesar del empate de la última jornada, estamos muy fuertes».

Alineaciones probables:

Villarreal B: Jorgensen; Migue Leal, Martín, Pablo Iñiguez, Tasende; Ahn, Carlo Adriano, Del Moral, Lozano; Arana y Jackson.

Atlètic Baleares: René Román, Ferrone, Olaortua, Delgado, Josep Jaume, Alfonso, Canario, Pastrana, Dioni y Manel.