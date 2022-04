Oportunidad para crecerse

Después de recuperar la sonrisa con una goleada a costa del Barcelona B, el Atlètic Baleares tiene este domingo la oportunidad de crecerse ante otro filial de prestigio como el Real Madrid Castilla. Los blanquiazules aspiran a cosechar su segunda victoria consecutiva al mismo tiempo que afianzan su recuperación tras cinco jornadas sin ganar y se hacen fuertes en el Estadi Balear, donde se juegan buena parte de sus opciones de amarrar una de las plazas que dan acceso a disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda. El último triunfo en Palma supuso un bálsamo y un notable impulso tanto en lo clasificatorio como en lo anímico para el ATB, que debe dar continuidad a su inercia para sacar ventaja en el atasco que se ha formado por entrar los playoffs.

Las prestaciones exhibidas con el sistema de tres centrales invita a la continuidad este mediodía. El déficit de efectivos en el centro del campo también obliga en cierta medida a mantener una estructura con la que los balearicos han demostrado que se sienten cómodos. Aunque Miguel Ángel Cordero está en disposición de aumentar su presencia en el equipo tras reaparecer el pasado fin de semana, las ausencias de Petcoff, Casssio y Armando, que ya ha empezado a ejercitarse con el grupo, reducen las posibilidades de Eloy Jiménez.

Continuidad

Si algo funciona mejor no tocarlo, así que la máxima tiene cierto sentido en el caso del ATB, que, además, vio como sus hombres de arriba recuperaron su mejor versión de cara a portería y llegan entonados a un duelo que pone en liza tres puntos muy valiosos. En cualquier caso, la goleada ante el filial azulgrana minimizó el hecho de que los blanquiazules encajaron dos goles. La seguridad defensiva es capital y ante el Castilla aún más.

El filial blanco guarda similitudes con el Barça B en lo que a juventud y talento se refiere, pero su propuesta difiere a la trazada por Sergi Barjuan. El conjunto de Raúl González no necesita tanto del balón, pero cuenta con jugadores más desequilibrantes en la parcela ofensiva y grandes lanzadores del balón parado. En cualquier caso, Eloy Jiménez ya hizo especial hincapié en que la principal preocupación de los suyos es estar en su mejor versión y, aunque habrá fases en la que los blanquiazules tendrán que aplicarse en defensa y ser solidarios, mandar en el partido con el balón tiene que ser una de sus armas.

La mala noticia para el ATB es el hecho de que no haya jornada en Primera y el Madrid Castilla no ha visto condicionada su convocatoria con la ausencia de jugadores que en ocasiones viajan con el primer equipo. Eso sí, el filial blanco, además de su filosofía habitual, necesita los tres puntos para no descolgarse en la carrera por los playoffs y está obligado a salir a ganar.

Alineaciones probables:

Atlètic Baleares: René Román, Carlos Delgado, Josep Jaume, Olaortua, Luca Ferrone, Vilarrasa, Alfonso, Canario, Pastrana, Manel y Dioni.

Madrid Castilla: Toni Fuidias, Santos, Gila, Marín, Pablo Ramón, Blanco, Dotor, Arribas, Peter, Aranda y Latasa.