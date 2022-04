El Atlético Baleares ha sumado su cuarto empate consecutivo al firmar tablas (1-1) con el Algeciras en un partido igualado y dominio alterno en el que el tanto de Vinicius Tanque en la segunda mitad le ha permitido neutralizar la ventaja inicial lograda por Roni en la primera. Los balearicos, condicionados por sus múltiples bajas, han encajado en su mejor momento y después de que ver como el árbitro les anulaba un tanto legal, pero han conseguido empatar justo cuando los locales parecían haberse adueñado del encuentro.

Las ausencias de Corderdo, Armando, Petcoff y Cassio en el centro del campo han propiciado un cambio de sistema de Eloy Jiménez, que ha optado por una defensa de tres centrales y con Canario y Patrana actuando como interiores con Alfonso como pivote en la sala de máquinas. La titularidad de Manel e Ignasi y el regreso de Carlos Delgado han sido las otras novedades del once. Sin embargo, el principal cambio de los balearicos ha sido su intensidad en las disputas y una presión alta que ha incomodado sobremanera al Algeciras.

El ATB también ha ganado en confianza cuando en la primera acción del partido ha podido adelantarse en el marcador. Un balón a la espalda de la defensa lo ha recogido Manel Martínez para plantarse en el mano a mano con Tristán, pero el delantero catalán, tras regatear al guardameta, no ha encontrado portería al perder ángulo en su maniobra. Los andaluces han sentido el aviso y los isleños han reforzado la fe en su plan para asumir el peso del juego.

Los balearicos han tenido más protagonismo con el balón y en el campo rival y han visto como el colegiado les ha anulado un gol legal en el minuto 20. Olaortua ha superado con un tiro raso a Tristán tras una falta lateral botada por Canario, pero la bandera arriba del asistente ha dejado sin efecto el tanto del central vasco, que estaba en posición reglamentaria.

⏱ 21’ Gol anulado al pitar el colegiado fuera de juego de Olaortua



|0-0| #ATACAM ⚪️ pic.twitter.com/HWWQujh4kB — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) April 10, 2022

El Algeciras apenas había avisado con un tímido cabezazo de Duarte cuando ha golpeado en el minuto 32 para mandar al traste el control de la situación que habían ejercido los isleños hasta el momento. Álvaro Romero ha dejado atrás a Josep Jaume en la frontal del área y ha filtrado un gran pase a Roni, que ha batido a René Román para adelantar a los suyos en el marcador.

El ATB ha parecido responder bien al gol en contra, pero Canario ha caído en las provocaciones de los jugadores del Algeciras propiciándose dos tanganas que han roto el ritmo y han sumido el duelo en una fase bronca y plagada de interrupciones. En el tramo final del primer acto, cuando los dos equipos parecían esperar el descanso para reponer fuerzas y reordenar sus ideas, Tomás ha amenazado de nuevo la meta de René Román con un disparo algo escorado que se ha marchado alto.

En la reanudación, Roni ha vuelto a pisar el área con peligro y el colegiado no ha intrepretado penalti en su pugna con Carlos Delgado. Los de Iván Ania han entrado mejor en el segundo tiempo, pero paradójicamente también han encajado cuando disfrutaban de mayor sensación de control. Canario se ha encontrado con Tristán en una buena ocasión, pero él mismo ha recogido el rechace para asistir a Dioni, cuyo disparo cruzado para superar al meta local lo ha terminado introduciendo en la portería Vinicius Tanque en su primera aparición saliendo desde el banquillo.

Apenas cuatro minutos después ha podido completar su remontada el conjunto de Eloy Jiménez en una gran contra guiada por Canario, que ha visto la llegada de Pastrana en el segundo palo pero su disparo cruzado en el mano a mano con Tristán lo ha salvado el portero del Algeciras con una mano providencial. Casi a continuación ha aparecido con una gran mano René Román para desbaratar un lanzamiento de falta de Tomás.

Los dos equipos se han mostrado más incisivos en una serie de contragolpes que no han llegado a buen puerto. La situación invitaba a no asumir más riesgos de los necesarios, pero se han producido llegadas peligrosas como el disparo de Tresaco desde el interior del área en el minuto 85 que ha detenido René Román. El marcador ya no se ha movido propiciándose un reparto de puntos que han terminado dando por bueno ambos contendientes teniendo en cuenta los méritos de unos y otros.

Algeciras: Tristán, Duarte, Jordi Figueras, Van Rijn, Tomás (Peris, m. 74), Iván T. (Serrano, m. 86), Borja Fernández (Villapalos, m. 74), Bueno (Almenara, m. 64), Leiva (Tresaco, m. 74), Álvaro R. y Roni.

Atlético Baleares: René Román, Luca Ferrone, Carlos Delgado, Olaortua, Josep Jaume (Florit, m. 92), Ignasi (Jesús Álvaro, m. 82), Alfonso, Canario (Tòfol Montiel, m. 82), Pastrana, Dioni y Manel (Vinicius Tanque, m. 54).

Goles: 1-0, Roni, m. 32; 1-1, Vinicius Tanque, m. 57.

Árbitro: Collado López (Comité de Castilla La Mancha). Ha amonestado a los locales Duarte y Tomás y a los visitantes Dioni, Canario y Manel Martínez.