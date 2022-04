El ATB ya no puede fallar

El Atlètic Baleares ya no puede fallar. La igualdad en la clasificación del Grupo 2 de la Primera RFEF hace de cada partido una final en la carrera por jugar el playoff de ascenso a Segunda División. Y el de este mediodía ante el Algeciras (12 horas) no es un partido más. Sin red ni margen de maniobra, al ATB sólo le vale ganar para intentar dar un paso al frente en sus aspiraciones, toda vez que la plaza de ascenso directo y el título ya no es un objetivo real.

Mermado por las bajas (Hugo, Cordero, Gorka Zabarte y Armando Shashoua) y los problemas físicos de otros jugadores como Cassio o Petcoff, Eloy Jiménez intentará revertir la mala dinámica que ni su llegada al banquillo del Estadi ha logrado cambiar. Una victoria en los últimos ocho encuentros es un balance demasiado flojo para un proyecto diseñado para cotas más elevadas. Necesidad Se juegan mucho Algeciras y ATB en noventa minutos que pueden marcar tendencia. Los andaluces, con Iván Ania al frente, intentarán sumar la victoria para, además de rebasar a los mallorquines, hacerse con el average directo (en la ida ganó el Atlètic por 2-1) de cara a un final de temporada que promete emociones fuertes, y más viendo cómo está la tabla. Pero el ATB sabe que, si gana, apartará de su camino a un oponente directo y amontonará una buena dosis de moral para encarar el tramo final de la temporada regular. No está el Algeciras tampoco en un buen momento. La pasada semana cayó claramente ante el Villarreal B (3-0) y de sus últimos cuatro partidos como local, el equipo andaluz apenas ha conseguido ganar uno, empatando dos y perdiendo el restante. Motivos con los que ilusionarse por parte de un ATB que se juega algo más que tres puntos. Alineaciones probables:

Algeciras: Pol Tristán; Almenara, Mariano, Jordi Figueras, Tomás, Pepe Mena, Borja, Iván, Roni, Romero y Juan Serrano.

Atlètic Baleares: René Román, Álvaro, Orfila, Olaortua, Luca Ferrone, José Fran, Martín, Cassio, Canario, Vinicius Tanque y Dioni.