El Atlètic Baleares se cita con el Andorra (Estadi Balear, 12:00 horas) en un encuentro fundamental para mantener vivas las opciones de seguir conectado con la zona alta de la clasificación. Los puntos no se pueden escapar como sucedió ante el Albacete y la presencia de un equipo de los grandes de la categoría como el Andorra obliga a los de Eloy a no fallar frente en la matinal de este domingo. La competición no espera a nadie y el ATB perdió ya la estela del líder por lo que ahora hay que tratar de asegurar el playoff. Es domingo volverá a la zona noble en caso de ganar.

El plan del club de despedir a Xavi Calm y contratar a Eloy Jiménez se hizo precisamente por esto y ahora los jugadores tienen que responder sobre el campo. Para intentar ganar hay que hacer todo lo que no se hizo el pasado fin de semana ante el Albacete, así de fácil. Eloy tiene un discurso parecido al de Calm, ese que indica que durante la semana se entrena de maravilla, pero ahora hay que demostrar que además de entrenar como jabatos también son capaces de ganar partidos contra los equipos de arriba y sacar puntos de calidad que le permitan aspirar al ascenso a través del playoff. Con vistas a este encuentro el entrenador albaceteño cuenta con todos los futbolistas a excepción de Cordero y hay que ver cómo llega Armando. Por lo demás todos sus jugadores están disponibles para intentar batir a un Andorra que ahora es tercero y que quiere seguir metiendo presión al líder para intentar abordar la primera posición. No vendrá aquí a regalar nada y el choque está lleno de alicientes para la sufrida afición del conjunto blanquiazul, que quiere seguir ilusionada con el ascenso. Eloy Jiménez ya anunció en su última comparecencia que el Andorra es un conjunto con mucha calidad. «Es un equipo de los que mejor juega a fútbol, está hecho para ello y el entrenador tiene las ideas muy claras. Sabemos que es un equipo dominador que tiene mucho balón, pero nosotros también tenemos un equipo que es capaz de quitarle la pelota y estamos trabajando para ello. Cuando no tengamos balón también tenemos que ser un equipo sólido que apriete, porque si no es así, cualquier rival, y en este caso mucho más, porque tiene jugadores de mucha calidad. Va a ser un partido muy disputado, muy abierto», apuntó el entrenador del conjunto blanquiazul. Habrá un buen ambiente en las gradas porque el club ha tratado de incentivar a sus aficionados trasladando la idea de que el choque de hoy es muy importante para el más inmediato futuro. Los jugadores saben que hay mucho en juego y esta mañana quieren dar su mejor versión para seguir conectados con la zona alta. Sin duda se trata de uno de los partidos donde la victoria tendrá un valor prácticamente doble porque además de los puntos en juego, el ATB tomará impulso en un momento clave.



Alineaciones probables: Atlètic Baleares: René Román, Ferrone, Olaortua, Delgado, Vilarrasa, Martín, Petcoff, Canario, Rodríguez, Manel y Vinicius. Andorra: Josele, Altimira, Riera, González, Vergés, Pedraza, Molina, Riverola, Gil, Fernández y Enrí.