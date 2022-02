La ambición de Tòfol Montiel

Es uno de los fichajes más mediáticos del mercado invernal en la Primera RFEF y, con él, regresa a la Isla uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera balear. Tòfol Montiel lleva ya días compartiendo vestuario y césped con el plantel de un Atlètic Baleares que le permite dar un paso al frente con su cesión por parte de la Fiorentina, que quiere darle minutos en su tierra natal, a la que regresa cargado de motivación el jugador, de 21 años e hijo de un clásico como Óscar Montiel, quien fue presetado ayer en la sede de Hyundai Proa Automoción, patrocinador del ATB.

«Fue muy rápido todo y sí que es verdad que volver a casa ayudó, el proyecto deportivo del Atlètic Baleares me di cuenta enseguida nada más llegar que era muy ambicioso. Por eso, no me lo pensé», confesaba Montiel, arropado por el director deportivo del club, Patrick Messow, y Toni Pascual, jefe de ventas del Hyundai Proa Automoción. Tuvo claro el jugador formado en las categorías base del Real Mallorca que el ATB era un buen destino para evolucionar. «Cuando llego me doy cuenta que es un gran club, un equipo con características para ser de Segunda División y nosotros debemos dar ese paso para lograr los objetivos. Lo que busco es un club que su proyecto me ayude y yo le aporte para crecer», relataba este efectivo de perfil ofensivo, a préstamo por parte de la Fiorentina hasta el próximo 30 de junio.

Como anécdota, confesó Montiel que, de cara a su llegada al ATB, «ha ayudado que mi abuelo sea balearico, está muy feliz. Desde que he llegado el grupo ha sido muy bueno, me han acogido muy bien. Teniendo tan buenos jugadores, hace que sea difícil para el míster, eso hace también que vayamos para arriba», proseguía el futbolista mallorquín, gran apuesta invernal del club de la Vía de Cintura, que este domingo (12 horas) reciben al Nàstic de Tarragona. Echando la vista atrás, recordó que «siempre me trataron bien en mi club de formación, pero ahora me centro en esta etapa y dejo todo lo del pasado», a la vez que recalcó que el Atlètic Baleares «está preparado y tiene aspiraciones para el ascenso».

Por su parte, Patrick Messow, director deportivo del ATB, desgranó algunos entresijos de la operación, al afirmar que Tòfol «tenía ganas de volver a casa. No fue fácil, pero al final las dos partes queríamos trabajar juntos y lo pudimos arreglar», dijo. «Nos va a dar más opciones en el ataque, tiene mucha calidad y puede jugar en varias posiciones. Con su calidad puede jugar en varias posiciones y eso es un plus para el técnico», concluyó.