El ATB vuelve a sonreír a costa del colista

El Atlético Baleares se ha reencontrado con la victoria a domicilio al superar al Betis Deportivo en un partido resuelto con los goles de Manel y Dioni al cuarto de hora cada período. Tras enlazar tres derrotas consecutivas a domicilio y ceder un empate in extremis el pasado miércoles ante el San Fernando, los balearicos se han apoyado en la efectividad de sus delanteros para dar buena cuenta del colista y asegurarse una victoria balsámica tras su irregular trayectoria de los últimos meses.

Xavi Calm, que ha introducido cuatro cambios respecto al once que empató ante el San Fernando con la vuelta a la titularidad de Carlos Delgado, Ignasi Vilarrasa, Pastrana y Manel, ha visto como el filial verdiblanco ha asumido la iniciativa en el juego en el arranque del encuentro. Los locales han tenido más el balón y han disfrutado de mayor presencia en la parcela balearica, pero el ATB, que hasta el momento había perseguido rivales, ha golpeado en su primera llegada. Manel Martínez ha aprovechado la prolongación en el interior del área de Armando para batir con un tiro cruzado a Dani Rebollo en el minuto 17.

El gol ha supuesto un mazazo para los andaluces, que han bajado sus prestaciones iniciales de forma drástica. El ATB se ha adueñado del partido y ha podio noquear a su adversario cuando el choque transitaba por el ecuador del primer tiempo. En el minuto 21 Kike Hermoso ha salvado sobre la línea de gol un disparo de Canario y en el 23 también la ha tenido Pastrana tras un balón atrás de Armando.

Tras algo más de diez minutos grogui, el Betis Deportivo ha reaccionado apoyándose en Lara, que se ha erigido en una pesadilla para la zaga. Dos disparos suyos rondando la media hora de juego han obligado a lucirse a René Román y han servido a los suyos para reactivar sus aspiraciones. El meta balearico también ha tenido que responder a otro cabezazo de Kike Hermoso tras un saque de esquina en un tramo final del primer tiempo de nuevo de claro color blanquiazul.

En la reanudación, el ATB han conseguido hacer circular el balón con mayor fluidez y criterio. A pesar de algunas incursiones y saques de esquina del filial verdiblanco, los visitantes han materializado su dominio con el 0-2 en el minuto 58. Un centro desde la derecha de Canario al segundo palo lo ha empalmado Dioni aprovechándose del desvío de un defensa para hacer imposible la reacción de Dani Rebollo.

Calm ha optado por poblar el once de centrocampistas con la entrada de Tòfol Montiel y Alfonso Martín por Manel y Pastrana para controlar la situación. Los balearicos no han pasado por mayores apuros para mantener a buen recaudo su botín y han hecho lo justo para que el reloj corriera sin que pasaran muchas cosas. Los blanquiazules, que han visto debutar a Gorka Zabarte y Cassio ya cerca del añadido, se han asegurado una victoria necesaria para romper con su mala dinámica como visitantes y para engordar su casillero, que en los últimos meses de competición no había ingresado tantas unidades como cabía esperar de un aspirante al ascenso.

La victoria del Atlético Baleares le deja con 39 puntos a cuatro del líder, el Villarreal B, que se ha aupado a lo más alto de la clasificación al superar este mediodía al Andorra, que ahora es segundo con 41 y un partido más que los blanquiazules y que el filial del ‘Submarino Amarillo’.

Betis Deportivo: Rebollo, Simón, Kike Hermoso, Cardoso (Fran Delgado, m. 66), Álvaro Martínez, Bandaogo (Sibo, m. 52), Tavares (Marchena, m. 78) Yassin Fekir (Mizzian,m. 66), Baena, Juan Cruz (Moha, m. 78) y Lara.

Atlético Baleares: René Román, Luca Ferrone, Carlos Delgado, Josep Jaume, Ignasi Vilarrasa, Petcoff, Armando (Cassio, m. 87), Canario (Gorka Zabarte, m. 87), Pastrana (Alfonso Martín, m. 69), Dioni (José Fran, m. 91) y Manel (Tòfol Montiel, m. 69).

Goles: 0-1, Manel, m. 17; 0-2, Dioni, m, 58.

Árbitro: Pérez Muley (Comité madrileño). Ha amonestado al local Bandaogo.