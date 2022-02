Aunque el liderato del grupo 2 de la Primera División RFEF está a cinco puntos con un partido menos que el Andorra, el balance de siete de los últimos 21 puntos ha encendido las primeras alarmas en el Atlético Baleares antes de visitar mañana (12:00/Footters) al Betis Deportivo. El técnico balearico, Xavi Calm, no oculta que la dinámica «no es buena si queremos estar arriba», pero asegura que ha visto a los suyos «con más ganas que nunca».

Los resultados recientes y el último empate ante el San Fernando han reabierto el debate sobre el banquillo y el preparador catalán tiene asumido el momento. «Los entrenadores siempre nos la jugamos. Está claro que esta dinámica, si queremos estar arriba no, es buena, pero mi sensación es clara: jugadores comprometidos y con ganas de ganar. Lo que quiero es que el equipo gane y mis jugadores estén contentos», apuntó. «Veo que durante toda la temporada nunca hemos salido de playoff y hemos llegado lejos en Copa. Ahora no sumamos lo que queríamos, pero mi cabeza solo está en ganar al Betis y tener a todos motivados en el barco, el barco está lleno de motivación, no cabe nadie más», argumentó. Calm reconoció que ver volar los puntos del Estadi Balear en el tiempo de descuento fue un duro revés para el equipo, pero que con el paso de los días «hemos visto al equipo bien, está con más ganas que nunca de conseguir los 3 puntos y cambiar la dinámica». «Estamos en una situación que es igual jugar contra el último o el primero, lo importante somos nosotros. Nos da igual el rival, hay que competir igual, lo importante es lo que nosotros necesitamos», añadió.

El entrenador blanquiazul descartó que hiciera falta una especial motivación de cara al choque de mañana porque «el equipo siempre sale con ganas de ganar». «Contra el San Fernando fue el partido más intenso, anticipándose a las acciones, veo al equipo muy comprometido, mucho, el momento que veo al equipo más comprometido de todo el año y eso me da confianza», dijo. Después de haber recuperado efectivos las últimas semanas, la visita al Betis Deportivos vuelve a estar marcada por el parte de bajas. No viajarán el sancionado Vinicius Tanque ni los lesionados Iñaki Olaortua, Hugo Rodríguez, Miguel Ángel Cordero y Jesús Álvaro.Estos dos últimos sufrieron un violento encontronazo el miércoles y están descartados de cara al domingo. Cordero se incorporará a los entrenamientos el lunes, mientras que Jesús Álvaro ya ha expresado sus intenciones de volver a estar disponible en dos semanas jugando con una máscara protectora.