El Atlético Baleares ha presentado este miércoles en el Estadi Balear a su último fichaje, Vinicius Tanque, que ha puesto de relieve su ilusión por volver a enfundarse la elástica blanquiazul tras la experiencia vivida la temporada pasada. El delantero brasileño, que era una de las piezas más codiciadas del mercado de la Primera División RFEF, ha remarcado que el ATB siempre fue su primera opción tras desvincularse del Cartagena y ha asegurado que quiere «hacer lo posible por ascender»

«Yo dije la temporada pasada que si no me quedaba en el FC Cartagena, volvería aquí. Mi palabra vale más que un papel, ha comentado el delantero brasileño para explicar su fichaje. «Estoy con ganas e ilusión y muy agradecido a todos por estar aquí. Estaba tranquilo porque soy profesional, he trabajado bien en FC Cartagena en pretemporada, lo que dije, mi palabra vale más que cualquier papel firmado. Le dije al club que si rescindía con el Cartagena volvería aquí. Así que estaba tranquilo haciendo la pretemporada», ha revelado el máximo goleador balearico del pasado curso, que ha subrayado que «el cariño» de todos los estamentos del club ha sido la clave para su regreso.

El nombre de Vinicius Tanque se suma a los de Dioni y Manel Martínez para dar forma a una delantera «de garantías», pero el brasileño ha querido dejar claro que «por estatus no consigues nada, con jugadores buenos no basta». «Tenemos que trabajar y demostrar como equipo», ha incidido.

El punta, que se ha comprometido por dos temporadas, ha asegurado que le debe «mucho al club» y ha manifestado que quiere «hacer lo posible para ascender, sería buenísimo».

Después de marcar el gol que valió la clasificación para disputar la Primera RFEF esta temporada, Vinicius Tanque ha sido cuestionado sobre la posiblidad de marcar el tanto del ascenso a Segunda y ha priorizado el «partido a partido». «Si marca otro jugador el gol del ascenso va bien, lo importante es el club», ha concluido.