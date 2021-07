Hugo Rodríguez: «El ATB era la mejor opción»

Hugo Rodríguez ha vivido este martes su puesta de largo como jugador del Atlético Baleares y ha destacado la apuesta que está haciendo el club por «jugadores contrastados». El extremo procedente del San Fernando firma por dos temporadas y ha destacado que la entidad blanquiazul era la «mejor opción» después valorar las conversaciones mantenidas con los responsables de la dirección deportiva, el proyecto y las experiencias de excompañeros.

«Me decidí el Baleares por la insistencia de Patrick (Messow) y Jordi (Roger). Me convenció el proyecto que se estaba realizando, las formas durante la conversación, la llamada de Xavi Calm, excompañeros que tuve que me hablaron muy bien del club... fue un compendio de muchas cosas. Es cierto que tenía detrás otros equipos potentes y fue una negociación difícil pero nunca se sabe dónde uno acierta, pero también buscaba un sitio cómo para la familia. El ATB reúne cosas positivas y creo que era la mejor elección», ha comentado el atacante jerezano, que cuenta con experiencia en Segunda y acumula 325 partidos y 57 goles en Segunda B.

El director deportivo de la SAD blanquiazul, Patrick Messow, ha analizado que Hugo Rodríguez «puede jugar en las dos bandas, en punta, es uno de los mejores extremos de categoría, experiencia en Segunda, en playofff...». «Su experiencia nos dará gol, asistencias, experiencia y se le ve con muchas ganas e ilusión», ha añadido.

🎙 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡



🗣 Patrick Messow: “Es uno de los mejores extremos de la categoría”



🗣 @HugoRguez89 : “El proyecto se está haciendo bien, con tiempo, pero mejor hablar de objetivo cuando queden 10 partidos”



➡️ https://t.co/IVejVMXPFu#RENOVAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/pAENquu0gL — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) July 6, 2021

Hugo Rodríguez, por su parte, se ha presentado como un jugador de equipo. «Mi mejor virtud es poner mis cualidades al servicio del equipo. Puedes ser un jugador muy bueno pero si no las aportas al equipo dejas de ser tan bueno. Lo que me ha llevado a seguir estando en el candelero para llamar la atención es que persigo que el equipo se beneficie y consiga resultados. Hay que dejar el ego de lado, lo acepté hace tiempo y me ha ido muy bien», ha explicado.

El Atlético Baleares está dando forma a un proyecto ambicioso para pelear por el ascenso a Segunda División y su flamante fichaje ha remarcado que el objetivo «lo veremos». «El objetivo es ganar el primer partido, luego el segundo... en abril sabremos a qué aspira el ATB. Hasta que no queden 10 partidos no se sabe por lo que aspira un equipo. Ahora hay que hacer una buena pretemporada y buen grupo y ganar el primer partido de liga. Todo lo que sea ponernos una meta nos vendrá mal al equipo y a la afición, mejor pensar a corto plazo», ha concluido.