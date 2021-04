El Atlètic quiere tomar la iniciativa

El Atlètic Baleares empieza una nueva temporada dentro de la temporada. Esfumado el primer objetivo de luchar por ascender a Segunda División A, el club, el equipo y el nuevo técnico, Xavi Calm, ponen su punto de mira en la nueva categoría a la que sí puede aspirar el ATB, la Primera RFEF. Este es el primer paso para seguir soñando la próxima temporada y en eso hay que pensar ahora. No queda otra. Lamentarse no sirve de nada y es momento de poner el foco y todas las fuerzas en el ascenso a la categoría que se estrenará el próximo curso y que será el tercer escalón del fútbol español.

Con esta intención el equipo blanquiazul afronta hoy un primer y comprometido partido ante el Don Benito. Empezar bien en una competición tan corta es fundamental. Simplemente no hay margen de error y todo lo que no sea ir sumando de tres en tres es dejar demasiado espacio para la improvisación. En el último partido disputado ante el Getafe B el ATB volvió a mostrar una imagen más que aceptable ganando con solvencia a un rival que incluso igualó el choque. Pero el equipo no bajó los brazos y sacó a relucir su fútbol más práctico y eficaz.

Y eso es precisamente lo que hoy debe hacer también el ATB en su afán de resolver este primer compromiso de forma satisfactoria. El Don Benito se presenta como un rival peligroso porque llega de otro grupo y siempre hay cierto respeto y casi temor a lo desconocido. Hace bien el Atlètic en no confiarse ante un equipo cuyo físico es notable y viene con mucho que ganar y poco que perder.

Su máximo goleador es precisamente un exjugador del Atlètic, David Agudo, que militó en la entidad blanquiazul la temporada 2013/2014. En estos momentos es su máximo realizador con cuatro goles. Ganar hoy para el ATB es fundamental.

Alineaciones probables:

Atlètic Baleares: René, Acosta, Orfila, Iñaki, Luca Ferrone, Cañas, Armando, David Haro, Canario, Manel y Vinicius Tanque.

Don Benito: Gil, Trini, Barroso, Konate, Herrera, Moreno, Artiles, Chinchilla, Ramírez, Agudo y López.