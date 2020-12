El Atlético Baleares dice adiós a la Copa

El Atlético Baleares se ha despedido de la Copa del Rey al caer ante el Fuenlabrada por 0-1 en un partido igualado que ha decidido un cabezazo de Tahiru superada la hora de juego. Los blanquiqzules han tuteado a un rival de superior categoría y han disfrutado de ocasiones claras para poner en jaque a los madrileños, que han terminado pidiendo la hora para ganarse una plaza en el bombo para la próxima ronda.

La titularidad de Xavi Ginard ha sido la principal novedad del once de Jordi Roger, que no se ha guardado nada teniendo en cuenta era el último partido del año y que la competición no regresará hasta el próximo 10 de enero.

Superados los nervios iniciales en los que el Fuenlabrada ha puesto de relieve la seriedad con la que ha encarado el duelo, el ATB ha tratado de discutirle la posesión a los madrileños. Ninguno de los contendientes han minimizado los riesgos y se han empleado con mucha intensidad en las disputas, lo que ha generado un arranque sin ocasiones ni un dominador claro y muchas interrupciones.

A partir de los 20 de juego los locales han empezado a asomarse al área rival y en el minuto 23 ha disfrutado de su mejor ocasión en las botas de Fito Miranda, que ha cruzado su disparo ligeramente desviado en el mano a mano con Belman tras una buena asistencia de Coro.

Los mejores minutos de los blanquiazules han encontrado la réplica en una acción a balón parado en la que el primer toque de Pinchi se ha topado con un pie providencial de Xavi Ginard en el minuto 29.

Tras la fase más eléctrica, los dos equipos han vuelto a tomarse un respiro en las transiciones optando por un juego más controlado y con las precauciones necesarias para llegar al descanso con el marcador inicial de 0-0.

Un disparo lejano de David Haro y un cabezazo de Vinicius Tanque han sido los primeros avisos de los balearicos en la reanudación. La amenaza visitante ha llegado en el minuto 57 en un misil de Glauder desde fuera del área que ha mandado a córner Ginard con una espectacular parada.

Los hombres de Sandoval se han hecho con el dominio territorial y han encontrado su recompensa en el minuto 64, cuando Tahiru ha cabeceado a la red un centro desde la derecha.

El ATB ha podido empatar en el 67, pero el remate de Luca Ferrone solo ante Belman ha muerto manso en las manos del meta visitante y en el 74 lo ha intentado Vinicius Tanque con un disparo desde fuera del área que se ha marchado fuera rozando el palo.

Los blanquiazules han encerrado al Fuenlabrada en su parcela, pero le ha faltado precisión en el último pase para inquietar al entramado defensivo de los madrileños.

Fito Miranda ha tenido el empate en sus botas en el minuto 85, pero su disparo en posición franca en el punto de penalti se ha marchado por encima del travesaño cuando la grada cantaba el gol. Poco después ha sido Vinicius Tanque el que lo ha intentado de cabeza pero sin llegar a encontrar portería. Han sido los últimos arreones de un Atlético Baleares que se despide de la Copa del Rey.

Atlético Baleares: Xavi Ginard, Luca Ferrone, Olaortua, Cristian, Peris, Barrera, Alfonso, David Haro, Fito Miranda, Coro (Baselga, m. 46) y Vinicius Tanque.

Fuenlabrada: Belman, Pol Valentín, Glauder, I. Salvador (Mula, m. 68) , Óscar Pinchi, Feuillasier (Iribas, m. 86), Fuentes, Aguado (Damián, m. 81) , Jano, Pulido y Tahiru (Cristóbal, m. 81)

Gol: 0-1, Tahiru, m. 64.

Árbitro: Avalos Barrera (Comité Catalán). Ha amonestado a los locales Álex Barrera, Alfonso y David Haro.

Incidencias: 400 espectadores. Se ha guardado un minuto de silencio por los fallecimientos de Sinto Solozábal y Rafel Fita.