El Poblense se lleva un derbi emocionante

El Poblense se llevó un derbi eléctrico tras ganar por dos goles a tres al Atlético Baleares. El partido tuvo de todo, tres penaltis, otro no pitado y cinco goles. El conjunto azulgrana suma su primer triunfo del curso y lo hace en un encuentro cargado de tensión y donde se vio obligado a remontar el gol inicial del ATB. Al final dos a tres en un partido que deja tocado al conjunto local y que permite al Poblense tomar impulso.

En la primera parte los dos equipos buscaron la portería rival tratando de imponer su juego ante el rival. El primero en avisar fue Balsega en una aproximación por banda que no encontró rematador. La réplica la puso Pep Vidal con una asistencia perfecta al corazón del área para el remate de Aitor Pons. La pelota se marchó fuera muy cerca del poste izquierdo de Juan Carlos.

Los dos equipo se fueron soltando y jugaban con valentía y atrevimiento. Superado el cuarto de hora un remate de Fito Miranda desde el interior del área obligó a Imanol a enviar a corner en una buena intervención. Fue la acción más clara de gol hasta el momento.

La primera acción polémica llegaría a los 24 minutos. Una jugada ofensiva del ATB en el interior del área visitante acabó en penalti por manos de Damià. El colegiado vio el brazo despegado del cuerpo del jugador del Poblense y no dudó en señalar pena máxima. Coro tomó la responsabilidad de tirar y marcó el uno a cero. El partido se activaba y el Poblense se veía en la necesidad de ir a empatar y consiguió hacerlo seis minutos después. El conjunto azulgrana puso un balón en la frontal del área pequeña y ahí Juan Carlos saltó sin contundencia y Alberto remató de cabeza a gol. Empate a uno y partido nuevo.

En la segunda parte el Poblense salió muy enchufado y tiró de carácter y talento para inclinar el campo a su favor. Al poco de empezar Orfila cometió penalti sobre Alberto y Jaime se encargó de lanzar y marcar el segundo para el equipo visitante. El Poblense había conseguido remontar el partido. El gol fue un jarro de agua fría para el conjunto blanquiazul que se quedó sin capacidad de reacción. Fruto de ese desconcierto llegó el tercero para el equipo de Oscar Troya. Jaime lanzo un corner al segundo palo y la pelota circuló por el área pequeña sin que ni la defensa ni el portero Juan Carlos pudieran hacer nada. Mateo remató de forma inapelable a gol. Era el uno a tres y el minuto 50. Faltaba un mundo y mucha cosas por contar.

El ATB trató de inclinar el campo a su favor y Jordi Roger dio entrada a David Haro, Barrera y Pichín para tratar de reactivar el partido y lo consiguió. Un tiro de falta de este último fue rechazado por Jaime con la mano en el área. Penalti claro y de nuevo oportunidad para el Poblense. Coro volvió a tirar y marcó situando el 2-3 a los 64 minutos. El derbi ya era eléctrico. Tuvo el Atlético Baleares el empate en el minuto 77. Pichín, que fue quien revolucionó el partido con su entrada, metió un centro al primer palo para que tocara lo justo Coro. Se cantaba el tercero pero la pelota golpeó en el palo y el rebote llegó al otro poste para terminar en las manos de Imanol. Una acción que dejó helado al Poblense y con la miel en los labios a los jugadores del ATB. El Atlètic había inclinado el campo totalmente a su favor y fruto de sus ataques provocó otro penalti, que en este caso no fue señalado por el colegiado. Femenías, en su intento de despejar un balón con la cabeza, dejó también escapar el brazo. Los jugadores del Atlético pidieron pena máxima, pero contrariamente a su criterio, el colegiado decidió no señalar penalti. De todos los pitados en el partido, ese último fue muy claro, pero no fue señalado. Ya no hubo más novedades en el marcador. Orfila fue expulsado y el ATB jugó los últimos minutos con un hombre menos. Al final victoria del Poblense, que se lleva el derbi y toma oxígeno a costa del Atlético Baleares.

Ficha técnica:

2 Atlético Baleares: Juan Carlos, Acosta (Barrera, min.51), Christian Pérez, Orfila, Peris, Ferrone (Olartua, min.86), Alfonso, Miranda (Pichín, min.62), Coro, Balsega (Haro, min.51) y Vinicius.

3 UD Poblense: Imanol, Damià, Mateo, Alvaro (Femenías, min.55), Pep Vidal, Jaime, Javi Moreno, Víctor, Alberto (Giaquinto, min.73), Raúl (Dani Benítez, min.85) y Aitor Pons.

Goles: 1-0, Coro de penalti, min.25; 1-1, Alberto, min.31. 1-2, Jaime de penalti, min.47; 1-3, Mateo, min.50; 2-3, Coro de penalti, min.64

Árbitro: Ángel Pérez (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Mateo, Javi Moreno, Juan Carlos, Jaime Hernández, Christian, Pichín y al técnico visitante, Óscar Troya. Expulsó a Pedro Orfila en el minuto 88.

Incidencias: Estadi Balear. Séptima jornada en el Grupo A5 de Segunda División B.