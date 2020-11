El Atlético Baleares se toma la temperatura

Tres semanas después de su último compromiso, el Atlético Baleares regresa este domingo (12.00 horas) a la competición pendiente de evaluar los efectos del brote de coronavirus que ha sacudido a su plantilla. Los blanquiazules reciben al Sanse en el Estadi Balear con la intención de dejar atrás las dudas que suscitan su inactividad y la irregularidad de sus prestaciones. Sin duda, un test para tomarse la temperatura ante un rival que llega crecido.

La última tanda de pruebas médicas permite al técnico balearico, Jordi Roger, disponer de todos sus efectivos a excepción de Álex Barrera y de Alberto Gil. No obstante, el virus no sólo ha mediatizado el entrenamiento del equipo, que apenas ha disfrutado de un par de sesiones en grupo para preparar el duelo, sino que también ha mermado la capacidad física de algunos de los múltiples positivos que han azotado al vestuario. Para los balearicos el choque supone una vuelta al punto de partida después de verse obligados a aplazar el partido ante el Real Madrid Castilla que se jugará el miércoles día 25. Pero la competición no espera a nadie y mucho menos en esta temporada atípica en la que el margen de maniobra se ha estrechado de forma notable. Cada punto vale oro teniendo en cuenta que servirán para la siguiente fase y que sin apenas darnos cuenta estamos a punto de superar el primer tercio del calendario en el subgrupo 5A.

El ATB se ve en la necesidad de multiplicar el valor de su último empate ante el Atlético B para no sufrir sus primeros agobios. Para ello se exige demostrar el carácter competitivo que Jordi Roger quiere convertir en la bandera de un equipo con talento arriba pero aún con trabajo por hacer en otras facetas capitales. La consistencia defensiva y la creación de juego son los dos principales defectos a corregir desde la derrota ante el Rayo Majadahonda.

Al calor de su afición los de Jordi Roger tratarán de minimizar el impacto del paréntesis competitivo. La fiel parroquia blanquiazul será de nuevo un pilar para su equipo una vez que se han reordenado los protocolos para cumplir con todas las exigencias de las autoridades. Por su racha reciente el Sanse no se presume precisamente como un rival propicio para retomar el vuelo. Tras dos victorias seguidas, los de Marcos Jiménez, que sólo tiene la duda de Lucas, amenazan la recuperación del ATB.

Alineaciones probables:

Atlètic Baleares: Juan Carlos, Ferrone, Iñaki, Orfila, Peris, Alfonso, Armando, Dani Pichín, Fito Miranda, David Haro y Vinicius Tanque.

Sanse: Ramos, Barrera, Ofoll, Juanra, Simón, Cidoncha, Ruiz, Carlitos, Sánchez, Rodríguez y Dos Santos.