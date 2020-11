El Atlético Baleares vuelve a entrenar tras un parón de 10 días motivado por un brote de la COVID-19

El Atlètic Baleares ha retomado este jueves los entrenamientos tras el parón motivado por los casos de la COVID-19 que se detectaron en la plantilla blanquiazul, que no se ejercitaba desde el pasado 2 de noviembre.

Lo han hecho sólo los futbolistas que dieron negativo en los nuevos test que se realizaron durante la noche del miércoles y que dirigió el doctor Gonzalo Barrantes, responsable de los servicios médicos de la entidad.

En una nota de prensa, el club indica que se ha seguido de forma escrupulosa el protocolo sanitario y los jugadores han seguido pautas de entrenamiento desde sus domicilios. Los miembros del primer equipo que dieron positivo la semana pasada, se someterán a nuevas pruebas PCR y, los que den negativo, podrán incorporarse paulatinamente a los entrenamientos en el Estadio Balear.

David Haro, uno de los pesos pesados de la plantilla, ha valorado la situación que está viviendo su equipo. «Ya tocaba volver a entrenar después de 10 días haciendo ejercicio en casa, esa sensación de tocar el césped y pelota, ver a los compañeros y prepararnos para competir, que es lo que nos gusta».

El delantero del ATB significó que «veíamos que en Primera, Segunda, Segunda B, Tercera había casos y se anulaban partidos... Aquí lo veíamos como algo lejano pero hemos tenido la desgracia que nos ha tocado y seguirá pasando a otros equipos: eso será así y tenemos que convivir con ello».

Haro advirtió añadió que «hemos hecho las cosas bien, siguiendo los protocolos pero este virus no se ve, no se detecta y se hace difícil. Ahora toca prepararnos y hacer nuestro trabajo. A diferencia de otros clubes, en el ATB se hacen pruebas cada semana, llevamos 3 seguidas ya negativas y es extraño lo que ha pasado pero es una epidemia mundial que no se puede controlar y todos los científicos del mundo no pueden pararlo, así que aquí también podía pasar».