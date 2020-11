El Atlético Baleares quiere volver a sonreír

Tras firmar un gran arranque frente al DUX Internacional de Madrid y caer con estrépito en Majadahonda el pasado domingo, el Atlético Baleares examina este domingo (12.00 horas/IB3 Televisió) su estado de ánimo ante el filial del Atlético de Madrid. El conjunto blanquiazul pone a prueba su fiabilidad frente al equipo nodriza colchonero, un bloque que también alzó los brazos en la primera jornada (1-0 al Poblense) y agachó la cabeza precisamente ante el rival que se llevó cuatro del Estadi Balear en la jornada inaugural.

Las dos caras mostradas por el grupo de Jordi Roger no ha gustado al técnico catalán, que independientemente de los resultados quiere ver a un equipo agresivo y entregado a la causa. Dos valores que no mostró el ATB en Majadahonda. El equipo madrileño, que se perfila como uno de sus rivales directos en la carrera por las posiciones de privilegio, le pasó por encima. Arrolló a un bloque que no dio sensación de peligro en ningún instante y que destapó todas sus carencias.

Con el objetivo de retomar la senda de la victoria y, sobre todo, de reencontrarse a sí mismo, el ATB recibe a un filial que también ha mostrado las dos caras y que pierde para el choque a tres de sus mejores hombres. El lateral derecho Ricard Sánchez y los atacantes Germán Valera y Sergio Camello estuvieron ayer convocados por Simeone para el duelo que el primer equipo disputó en Pamplona ante Osasuna.

La contundente victoria sobre el DUX Internacional de Madrid en la primera jornada del campeonato contrasta con la humillante derrota sufrida siete días después ante el Rayo Majadahonda. De cara al choque de este mediodía, el técnico podrá contar con todos sus futbolistas, exceptuando al extremo Alberto Gil, que sigue de baja por lesión, y recupera al lateral zurdo Peris una vez cumplida su sanción. También estarán disponibles tanto Ferran Corominas Coro como el aragonés Marcos Baselga, que la semana anterior se quedaron sin jugar, pese a estar en el banquillo, por diferentes molestias en el isquio.

Cabe recordar que en este segundo encuentro en casa se abriránr las puertas del Estadi Balear para que otros 1000 socios -del 2.101 en adelante- puedan disfrutar del partido bajo medidas sanitarias.

Jordi Roger quiere que su equipo vuelve a recobrar el ánimo. El entrenador blanquiazul valoró así el encuentro y las sensaciones de los jugadores tras la derrota. «Esto es fútbol y cuando pierdes pasas una mala semana. El lunes hubiera preferido jugar inmediatamente. Esto es deporte y no puedes ganar siempre, perdimos ante un equipo que fue mejor. Hemos hecho autocrítica para mejorar y ahora a pensar en el Atlético, porque cada 7 días tenemos reválida», apuntó Jordi Roger el pasado viernes.

Para el preparador catalán, el equipo se ha preparado a conciencia para la cita. «Al final siempre digo que, pase lo que pase el domingo, siempre te levantas el lunes pensando en el siguiente rival. El fútbol no tiene memoria ni recuerda el pasado. El presente es ahora el Atlético de Madrid, solo son dos jornadas y hay que mirar hacia delante».

También confía en el factor casa. «Ellos también juegan. Tenemos la suerte de que pueda asistir 1.000 personas porque el fútbol sin público es como ir al teatro sin gente, no tiene sentido. Esperamos que las mil personas que entren esta semana nos animen y ayuden en los peores momentos para tirar hacia delante porque la comunión equipo-afición nos permitirá llegar más lejos».

También valoró la opción de que las medidas se puedan endurecer aún más. «Ojalá que no nos quiten el público, depende de cada comunidad y sabemos que es una posibilidad. Es normal porque vivimos un momento de la vida diferente por culpa de un virus. Nadie nos diría hace un año que hoy estaríamos con mascarilla. Si algún día jugamos sin público, ojalá que no, tendremos que entenderlo. Pero con gente, mucho mejor». El entrenador del ATB tiene claro qué equipo quiere ver: A uno que compita bien. Quiero un equipo que siempre esté más cerca de ganar que de perder y los primeros minutos contra el Rayo no fue así, porque encajamos pronto. Somos conscientes de que no estuvimos a la altura. Hay que salir enchufados».

Alineaciones probables:

Atlético Baleares: Juan Carlos, Luca Ferrone, Olaortua, Orfila, Peris;Alfonso, Barrera, Dani Pichín, Fito Miranda; David Haro y Vinicius Tanque.

Atlético de Madrid B: San Román, Forcén, Corral, Mariano, Soriano, Sanabria, Gutiérrez, Toni Moya, Calavera y Borja Garcés.