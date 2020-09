Talento para la zona ancha

El Atlètic Baleares sigue cobrando forma y ayer el director deportivo del club blanquiazul, Patrick Messow, presentó a dos de los recién llegados con vistas al próximo curso: Álex Barrera y Miguel Acosta.

El mediocentro asturiano Álex Barrera, que procede de la liga india, atesora una larga trayectoria en Segunda y Segunda B, donde ha jugado, entre otros equipos con Extremadura, Zaragoza y Sporting.

Miguel Acosta, joven lateral derecho sub23, se formó en el Atlético de Madrid y ha jugado este año en el filial del Getafe, destacando por su capacidad ofensiva al ser un lateral de largo recorrido.

Barrera indicó que pondrá la experiencia al servicio del club para recompensar la confianza depositada en él. «La experiencia en la categoría la tengo, son muchos años, tengo 29 y también he jugado en Segunda, hace un par de temporadas subí con el Extremadura y ahora estoy con ganas de venir aquí porque el club ha apostado por mí y quiero dar lo mejor de mí para que el Atlètic logre lo que persigue desde hace años. Tengo que aportar mi granito de arena», subrayó. La solidez como bloque es clave para afrontar un año muy complicado en una temporada incierta por las novedades procudicas a raíz de la crisis sanitaria. «La Segunda B es una categoría igualada y es un grupo complicado por rivales, campos... pero si queremos ascender debemos ser un equipo sólido y adaptarnos a todo. Hay que saber competir y conseguir el objetivo que este club se lo merece», manifestó el asturiano.

Por su parte Acosta hizo referencia al proyecto de ascenso del ATB y precisamente fue esto lo que le motivó a la hora de estampar su firma por el club mallorquín. «Me decidí por el Atlètic porque es un club que lucha por ascender a Segunda y confiaron en mí y estoy dispuesto a dar lo mejor para lograrlo», indicó el futbolista. «La presión es la misma, hay competencia en todos los puestos y el míster decide y cuando me necesite a darlo todo. Vamos a ser un equipo sólido y fuerte que intentará lograr el ascenso. Toda la vida he pensado que el Atlètic Baleares es de los de arriba de Segunda B que siempre pelea por el ascenso y espero que este año sea el bueno», declaró el jugador.

Por su parte el directo deportivo destacó el papel que están llamados a jugar los dos futbolistas y reflexionó sobre una temporada repleta de novedades y donde una vez más habrá que darlo todo para estar arriba. «Es la primera vez que la Segunda B cambia el formato, no está en nuestras manos la decisión y vamos a afrontarlo con máxima ilusión y ganas, no me parece mal ni los subgrupos ni el formato, está bien hecho y con ganas de que llegue el 18 de octubre», declaró el DD del ATB.

Claridad

Hasta ahora todo eran dudas por conocer la elaboración de las categorías y una vez que las cartas están sobre la mesa, solo queda empezar a jugar. «Hasta ahora era todo extraño hasta que se confirmó el formato y desde ayer está claro y ahora valoraremos cómo prepararnos. El formato lo decide la RFEF y sin más. La intención es modificar la plantilla lo menos posible en el mercado de invierno, pero es pronto, ahora confeccionaremos un grupo lo más competitivo posible, lo importante es arrancar bien y estar preparados y en eso estamos. Conocemos los rivales y campos, los filiales si tiene un buen día te la pueden liar, hay que jugar, no es un grupo fácil, para nada», reflexionó el Patrick Messow.

El club sigue trabajando para elaborar un equipo que vuelva a estar arriba en la primera fase de la temporada y se clasifique para disputar la segunda fase por el playoff.