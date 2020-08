RENOVAM: la nueva campaña de socios del Atlético Baleares

Un vídeo emotivo con la voz en off del propietario Ingo Volckmann. Esta es la apuesta del Atlético Baleares para lanzar su campaña de socios de cara a la temporada 2020-21 y que arrancará el próximo día 1 de septiembre.

Después de dos playoff de ascenso consecutivos sin lograr el ansiado regreso a Segunda División más de 50 años después, el club blanquiazul vuelve a comenzar casi de cero para intentar de nuevo el ascenso a la categoría de plata.

«Otra vez no subimos. Otra vez se escapa. El fútbol está siendo cruel con nosotros. Pero cada vez estamos más cerca de nuestro sueño. Ser balearico es sufrir, pero no estoy de acuerdo en que nuestro ADN no sea ganador. Llevo 6 años en el club. Hemos ganado la Copa Federación. Hemos ganado 2 campeonatos y hemos jugador tres playoffs de ascenso en las últimas cuatro temporadas. Mi compromiso de volver al Estadio Balear se ha cumplido y cuando pueda lo acabaré. Mi ilusión sigue intacta y quiere hacer el mejor equipo posible en todas las categorías. Por eso me gustaría que siguieras apoyando renovando tu carnet de socio. La salud es lo primero, pero el fútbol solo tiene sentido contigo. Toca renovarse, reinventarse. Muchas cosas han cambiado, pero lo que no cambian son nuestros sentimientos. Força Atlètic!!!!». Así se dirige el propietario alemán a sus socios en un vídeo de apenas dos minutos que ha llegado al corazón blanquiazul.

? ? ? ? ? ? ? ? la nueva campaña de soci@s 2020/21 ?? ? Desde el 1 de septiembre#RENOVAM ??? pic.twitter.com/ZOhHIuVdO8 ? CD Atlético Baleares (@atleticbalears) August 29, 2020

Tras dos años y medio con Manix Mandiola en el banquillo, el Atlético le ha entregado la responsabilidad en esta ocasión al técnico catalán Jordi Roger, que intentará romper con ese maleficio que persigue al conjunto de la Vía de Cintura en los últimos tiempos.