Jordi Roger llega al ATB con la intención de «ganar cada domingo»

Jordi Roger ha sido presentado este viernes como nuevo entrenador del Atlético Baleares para la temporada 2020-21 y ha dejado claro que su único objetivo es «ganar cada domingo». El preparador catalán, que se compromete para la próxima campaña y otra más en caso de conseguir el ascenso, ha expresado su ilusión por enrrolarse en el proyecto blanquiazul y ha mostrado su deseo de formar un equipo «competitivo».

El que fuera entrenador del Cornellà y de la Balompédica Linense no ha querido entrar a valorar la polémica salida de su antecesor en el banquillo, Manix Mandiola, y ha precisado que sólo mira al futuro. «Son cosas que han pasado y en las que no tengo nada que ver. Vengo a trabajar con mucha ilusión y no pienso en lo que ha pasado, sólo en el presente y el futuro».

Además, también se ha desmarcado del enfrentamiento entre la propiedad y el entrenador vasco al tratar el presidente de aconsejar sobre la alineación del último encuentro. «A mí nunca me ha pasado y creo que no me va a pasar. A mí me dicen que no es del todo real que eso sucediera antes del partido, pero yo no estaba y no puedo contestar».

Jordi Roger ha asegurado que la exigencia de dar el salto a Segunda División «no me quita el sueño» y que a día de hoy su preocupación es dar forma a un equipo «que compita bien, que siempre esté más cerca de ganar que de perder».

«Sólo me centro en preparar al equipo para el primer partido y el único objetivo es ganar cada domingo, si lo hacemos conseguiremos el objetivo que tanto os gusta de subir», ha dicho.

El flamante técnico balearico se encuentra inmerso en la planificación del curso en la que trabaja codo con codo el director deportivo, Patrick Messow, en una fase en la que subraya que es importante «no equivocarse».

En cuando a su idea de juego ha analizado que quiere un Atlético Baleares «competitivo dentro y fuera de casa, al que le gusta la presión alta en campo contrario para robar cerca de la portería rival y luego las circunstancias del partido te llevan a hacer una cosa u otra». «En el fútbol actual tienes que cambiar los registros porque te puedes convertir en un equipo previsible si no lo haces y debemos dominar todos los registros para saber cuándo se tienen que utilizar», ha precisado.

Desde que recibió la llamada del ATB «tenía muy claro que quería venir». «Es un proyecto muy serio y ambicioso como ya se ha podido demostrar. Han hecho un campo nuevo muy bonito, cada año va mejorando y no tenía dudas a la hora de venir tanto deportivamente como por todo», ha resumido.

El director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha remarcado «la ilusión, hambre y ambición de Jordi Roger», del que ha destacado las dificultades que siempre plantearon a los balearicos son sus enfrentamientos con el Cornellà.

Además, ante las dudas existentes sobre el nuevo formado de Segunda B ha remarcado que será importante «empezar bien» y que precisamente se habían fijado en los buenos inicios de campaña de los equipos de Roger para apostar por su incorporación.