Ingo Volckmann: «El 'juvenil' y el 'hooligan' van a hacer un buen equipo para el año que viene»

La relación entre Ingo Volckmann y Manix Mandiola nunca ha sido del todo buena. Aunque ambos mantenían la compostura, especialmente frente a los medios, el fatal desenlace de temporada para el Atlético Baleares ha hecho que todo salte por los aires.

El primero en mover ficha fue Manix Mandiola, que tras el partido contra el Cornellà anunció que no iba a continuar en el banquillo del Atlético Baleares. Más tarde, a través de redes sociales, Ingo Volckmann lanzó un duro mensaje donde criticaba abiertamente el planteamiento del técnico eibarrés en el playoff de ascenso a Segunda División.

Ahora, y aunque el propietario de la entidad blanquiazul apuntó lo siguiente en el mencionado mensaje: «No creo que necesite decir más, o más bien no quiero decir más». Volckmann ha vuelto a cargar, todavía con más dureza, contra Manix Mandiola.

Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su perfil de Facebook. En la publicación, Ingo Volckmann señala directamente a Mandiola como el gran culpable de no haber ascendido a Segunda División. Además, explica que se arrepiente de no haberle destituido al técnico vasco tras la derrota ante la UD Ibiza, sabiendo ya que no quería continuar la próxima temporada. Junto al vídeo, Volckmann adjunta el siguiente texto:

«No es oro todo lo que reluce. Por lo general, no soy alguien que habla mucho sobre el pasado, pero en este caso tengo que decir al menos algo sobre los playoffs perdidos. Podría decir mucho, pero esa no es la cuestión. Estoy molesto porque no seguí a mi corazón después de que Manix me dijera que ya no quería ser nuestro entrenador para la próxima temporada, que no quería aunque hubiéramos tenido la oportunidad de jugar en Segunda División. Pensé que se merecía seguir con nosotros por su buen trabajo, a pesar de decir en marzo que no quería seguir. Tampoco me importaba si me llamaba «hooligan» o «juvenil» al director deportivo que le fichó, que es su jefe directo, Patrick Messow. No me importa todo eso porque se trata de éxito para el club. Pero como dije, debería haber actuado en ese entonces, en marzo, eso es muy estresante para mí. Pero les puedo prometer una cosa, volveremos y espero que renunciar a tanto como este año rendirse no sea una opción para mí. Visca Baleares».