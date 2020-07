Gustavo Siviero: «Es un palo difícil de digerir, pero deben levantarse»

Gustavo Siviero ya sabe lo que es perder el tren del ascenso en las últimas paradas. El técnico argentino se quedó a las puertas de la Segunda División A con el Atlético Baleares en aquel playoff ascenso maldito de la temporada 2011-12. Campeón de grupo, el conjunto blanquiazul vio cómo el Mirandés alzaba los brazos en un Estadi Balear repleto hasta la bandera. El grupo de la Vía de Cintura llegó tocado a la siguiente eliminatoria y el Lugo de Setién -verdugo del Eibar de Manix Mandiola en la ronda anterior- se aprovechó de la circunstancia para enterrar el sueño.

Ocho años después, Siviero todavía recuerda aquella eliminatoria. «Buff, nosotros llegamos muy golpeados a la siguiente ronda porque lo habíamos jugado todo a una carta y no salió bien», apunta Chiqui, que considera las circunstancias actuales diferentes a las de entonces. «No tiene nada que ver porque es un playoff exprés y te lo juegas todo a un partido. Pero es cierto que lo del domingo fue un palo difícil de digerir y ahora habrá que ver cómo le afecta. Tengo miedo de que no sean capaces de sobreponerse, aunque en este sentido Manix Mandiola tiene mucha experiencia y a buen seguro que estará trabajando el aspecto psicológico», subraya Siviero.

En relación al encuentro frente al Cartagena, el preparador argentino vio un duelo con demasiado respeto. «Hubo mucho control y ninguno de los dos equipos arriesgó en exceso. No querían fallar porque lo que había en juego era demasiado importante y además llevaban más de tres meses sin competir».

En relación al futuro, Siviero confía en la reacción aunque ve complicado el partido del jueves ante el Cornellà: «Es un rival que viene de ganar y que no tiene mucho que perder porque seguramente no esperaba estar en la siguiente ronda». El argentino, como la gran mayoría de los seguidores del Atlètic, confiaba en el ascenso. «Estaba con la idea de que este era el año. Para mí tiene la mejor plantilla de los últimos años y si se puede sobreponer al golpe sufrido el domingo, yo creo que tendrá muchas opciones de lograr el ansiado ascenso».

El hecho de que se juegue de forma inmediata, puede ser un arma de doble filo. «Tienes poco margen de equivocación porque un mal partido y te vas a la calle. Esperemos que no llegue tocado mentalmente y que pueda sobreponerse. El año pasado el ascenso se le escapó por el valor doble de los goles en campo contrario y el otro día perdió en la tanda de penaltis con todas las circunstancias que se produjeron».

En este sentido, Siviero también se sorprendió con el cambio de portero que realizó el preparador del ATB antes de la tanda de penaltis. «Me sorprendió porque no es una actitud que se tome habitualmente. Pero Manix es un entrenador con experiencia y seguro que sabrá llevar este tipo de situaciones, aunque no es fácil. Hay que ver cómo se lo tomó Herrera y si no se soluciona, pues puede generar un problema».