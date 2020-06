El Cartagena, el rival del Atlético Baleares, un clásico de las fases de ascenso

Desde que descendió a Segunda División B en 2012, el Cartagena, el rival del Atlético Baleares en la eliminatoria de ascenso, ha disputado cinco playoffs de ascenso quedándose siempre en la orilla. El ‘Efesé’ -nombre popularizado por el seseo a la hora de pronunciar las palabras «Fútbol Club»- acumula una historia reciente de sinsabores con la que quiere acabar esta temporada tras otra importante inversión para recuperar el fútbol profesional en el militó por última vez entre 2009 y 2012.

El campeonato del grupo cuarto le llegó tras recuperar el liderato en la última jornada previa al parón en su particular pulso con el Marbella y apela al potencial de su plantilla y a su experiencia en estas lides para presentarse sobre el papel como el rival que los otros campeones querían evitar.

Su banquillo lo ocupa un joven y a la par experimentado preparador de la categoría como Borja Jiménez, que precisamente ascendió con el Mirandés la pasada temporada a costa del ATB. Gustavo Munúa inició la temporada, pero se marchó al Nacional de Montevideo gracias a la cláusula que había estipulado en su contrato para marcharse al club de sus amores si se le presentaba la oportunidad. Borja Jiménez, tras ser destituido en el Asteras Tripolis de la primera división griega, cambió la filosofía del equipo en las últimas diez jornadas previas al parón. Mientras Munúa apostaba por un once tipo y primaba la fortaleza defensiva y la practicidad para sacar adelante los partidos, Jiménez ha optado por un juego más combinativo, con muchos cambios e incluso variando las posiciones de futbolistas.

La fiabilidad atrás es una de las grandes virtudes del Cartagena, que cuenta bajo palos con Marc Martínez. En su once tipo la defensa la forman los laterales Johanesson y Forniés y los centrales Carlos David y Andújar. Una de las grandes sensaciones del equipo ha sido el panameño Carrasquilla, que retrasado su posición para formar pareja con Cordero en el doble pivote del 4-2-3-1 con el que el Efesé suele arranca los partidos. El ex del Racing Cayarga y el brasileño William ocupan los extremos, José Ángel Jurado es el mediapunta habitual y el hombre gol es Elady. El ex del Almería Verza, aunque no ha tenido mucho peso, es una de sus amenazas a balón parado junto a Santi Jara.

La faceta rematadora es una de sus asignaturas pendientes. Fue el equipo menos goleado de su grupo, pero el sexto en goles a favor. Su máximo realizador es Elady con siete dianas seguido de las cinco que firmó el argentino Caballero, mientras que la gran esperanza es el brasileño Vinicius Tanque, que llegó en el mercado de invierno y logró dos tantos en cuatro partidos.

La presión por ascender y el gafe que le ha acompañado pueden provocar que los fantasmas se le aparezcan al Cartagena, en cuyo seno también se pretendía evitar al Atlètic a toda costa.