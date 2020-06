La receta de Mandiola para los playoffs

La preparación del Atlético Baleares para los playoffs va adquiriendo temperatura y Manix Mandiola expone su receta para ponerle la guinda a la temporada a partir del próximo 18 de julio. El preparador eibarrés relativiza las polémicas y situaciones complejas que ha supuesto la organización de los playoffs exprés y la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para abordar una cita que ve «un torneo precioso para jugar y disfrutar».

Atrás quedan las dudas sobre la celebración de las eliminatorias de ascenso y por delante hay margen para preparar otra cita histórica para el Atlético Baleares. «Creía que no se iba a jugar», se sincera Mandiola, que veía inasumible la aplicación de los mismos protocolos que se imponen en Primera. «Me parece bien lo que digan y me adapto, porque no me han preguntado y tampoco mi opinión es vinculante. Me hubiera gustado subir sin jugar, pero es que cada uno mira por sus intereses. Al Barça le hubiera interesado no jugar y ser campeón, al Madrid terminar la liga para ver si puede serlo, al Eibar dejar las cosas como están... Al final nosotros estamos ante un escaparate buenísimo y a los que estamos dentro de esto nos gusta competir», resume.

«El cambio de pensar que no se va jugar a empezar a preparar el playoff lo haces al momento», señala Mandiola, que esta semana ha empezado a entrenar en grupos de seis en los que procura concentrar a futbolistas de la misma línea. El físico y recuperar las sensaciones y los gestos técnicos copan esta primera parte de una preparación en la que no descuida actualizar el trabajo que les llevó a ser campeones por segunda temporada consecutiva. «Estamos hablando mucho y vamos a tratar de tener muy claro lo que tenemos que hacer en 90 o 120 minutos. Debemos tener clarísimo lo nuestro y lo que queremos hacer, que es jugar juntos y controlar una serie de cosas y matices que para nosotros son fundamentales. Tenemos que recordar a lo que hemos jugado y que nos llevó a ser primeros y a tener esas rachas que tuvimos. Si lo hacemos seremos un equipo competitivo, de mucho nivel y muy jodido para cualquier rival», analiza.

Aún considera que es pronto para obsesionarse con la primera eliminatoria de campeones y de analizar los posibles rivales (Logroñés, Castellón o Cartagena). Deja claro cual es su libro de estilo a la hora de entrenar y de encarar el reto que se les plantea. «Como técnico hay que hacer que el jugador aprenda a pensar, a darse cuenta de la realidad que tiene delante y ver su problema, que es el rival que tiene delante». «Hay que adaptarse, relativizar las cosas y estar preparado para solucionar lo que tengas delante», reflexiona sobre la preparación específica de un partido o el estudio de un rival. Dicha mentalidad es extrapolable a la que aplica a la hora de que el equipo se prepare sin pensar en factores externos o situaciones que no están bajo el control de uno mismo.

Recupera de su manual el ya habitual «no hay nadie mucho mejor que nosotros» para pensar en la dificultad que entraña jugarse el ascenso ante cualquier otro campeón de grupo. «Será duro contra cualquiera porque han hecho méritos para estar en esta situación. Debemos tratar de hacer que el playoff se parezca a un competición tradicional y nos gustaría jugar dos o tres amistosos antes», dice.

Confía en disponer de la plantilla al completo sin ocultar la incógnita que se mantiene sobre los jugadores cedidos. Más optimista se muestra con los futbolistas que llegaron tocados o lesionado al parón y que estarán a punto. «La base del equipo son los que nos han hecho campeones. Óscar Gil y Ortiz están muy recuperados y son dos activos muy importantes, mientras que veo a Lekic con mucha ilusión, aunque su caso es algo más complicado por su inactividad y los contratiempos que tuvo cuando llegó», comenta.

El objetivo no es otro que el ascenso y, fiel a su libro de estilo, trata de rebajar la presión. «En dos años hemos ganados dos ligas en dos grupos diferentes, así que tenemos al menos un notable y estamos ante el examen para mejorar la nota. No es que no pase nada si no subimos y claro que esperamos más, pero quiero quitarle dramatismo al hecho de que no podamos subir a la primera o no ascendamos. Estamos ante un torneo precioso para jugar y disfrutar», argumenta. «Siempre pongo el mismo ejemplo, pero pienso en que Perico Delgado corrió doce Tours de Francia y ganó uno, y no creo que se le pueda considerar un fracasado», añade.

La aplicación de un ERTE supuso un revés para el equipo y Mandiola no oculta que «hubo gente que lo ha pasado mal porque cobraba menos de lo que le costaba el alquiler del piso en el que vivía». «Ha habido gente molesta, pero como en todos los grupos y colectivos en una situación así. Ha habido disparidad de opiniones, pero no creo que sea un problema porque todos tienen su parte de razón. A nivel grupal no hay problemas y estoy seguro de que si las cosas salen bien el club sabrá portarse. Han aparecido muchas informaciones que son inciertas y en el equipo hay unión», resume.

«Nada puede desviar nuestra atención ahora mismo. Tenemos el objetivo clarísimo», comenta sobre estos factores y sobre las incógnitas que aparecen sobre el futuro tanto de los jugadores que quedarán libres tras el playoff de ascenso como del suyo propio de cara a la próxima temporada. En su día afirmó que quería tener claros con antelación los planes del club respecto a su continuidad en el banquillo. «Sé que el club está hablando con jugadores, pero mi caso particular no me preocupa para nada. En el pasado el Atlético Baleares existía antes que yo y va a existir en el futuro aunque yo no esté, pero en el presente vamos de la mano», concluye como epílogo de su receta para los playoffs.