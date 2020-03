Amadeo Salvo atiza a Patrick Messow

La mañana de sol y ambiente futbolístico invitaba a cerrar cuentas pendientes entre el presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo y el director deportivo del Atlético Baleares, Patrick Messow.

En declaraciones a IB3 TV, el presidente declaró que es falso y que Patrick Messow «miente» si manifiesta que el club de Can Misses trató de fichar hasta a siete jugadores del Atlètic. Salvo salió en defensa de su gestión declarando que, «en caso de que Patrick diga eso, miente y además hace mal su trabajo porque a jugadores sin contrato puedes dirigirte y eso él debería saberlo». «Simplemente hablamos con tres jugadores de este club [el Atlètic] que no tenían contrato y dos han venido y no quiero hablar porque si hablo a lo mejor le haría daño a él como director deportivo y tendría que hacerse mirar su trabajo mejor».

La UD Ibiza fichó al término del pasado curso a Kike López y Rubén González, pero el ATB y concretamente Messow, es de la opinión de que el abanico se amplió a otros futbolistas. Salvo negó ese aspecto y indicó que tanto la UD Ibiza como el Atlético Baleares pueden dirigirse a futbolistas cuyo contrato a finalizado, otra cosa es que los movimientos se lleven con futbolistas con contrato en vigor.

Patrick Messow, también ante las cámaras de IB3 tuvo una tibia respuesta también, pero sin llegar a ser tan contundente dando solo a entender que el propio presidente sabía perfectamente lo que había ocurrido y los pasos que dieron en su momento.