El ATB quiere más credito

Nueva cita en el Estadi Balear. El Atlético Baleares se mide este domingo al Racing de Ferrol (12:00 horas, IB3 TV) en un encuentro donde los de Manix Mandiola deberán dar lo mejor de sí para superar a un rival sólido y hacerlo con lo justo. Peris, Óscar Gil, Lekic, Jordan y Samuel son baja mientras que Ortiz es duda. Eso obliga a que el once titular, siendo fiable, impida al técnico hacer el equipo que más hubiera preferido para afrontar con mayores garantías un choque complicado.

Manix ya anunció el viernes que no hay excusas y que el objetivo es seguir dando pasos en firme y sumar de tres para dar solidez a la primera posición. El ATB es muy fiable en su terreno de juego, pero no por ello no sufre y más a medida que va pasando la competición y las exigencias para todos los equipos son mayores.

En el reto de lograr acabar la temporada en primera posición, el equipo blanquiazul sabe que no puede permitirse errores en casa, aunque también resulta evidente que mantener el nivel de victorias como local jornada a jornada se presume muy complicado.

Además, los rivales saben que enfrentarse al líder siempre supone una motivación especial y hay mucho que ganar y poco que perder. Los condicionantes siempre son atractivos y el Estadi volverá a presentar un gran ambiente de público porque si algo ha conseguido el equipo y el proyecto este año ha sido enganchar a la afición.

Manix tiene hoy que pensar qué once situar, aunque parece claro que en defensa estarán Borja o Ferrone en derecha y Aurtenetxe por la izquierda con Orfila y Vallori en el centro. El regreso de Villapalos dará solvencia a la zona ancha y moverá los hilos junto a Rovirola. Alberto Gil, Iturraspe y David Haro serán las puntas de lanza y Gabarre el arma letal que se las verá con la nutrida defensa rival.

El Racing viene de conseguir dos trifunfos consecutivos, ante el Sporting B y el Ibiza y ahora buscará mantener esta dinámica en el campo de la Vía de Cintura. Emilio Larraz explicó en la previa del encuentro que el gran objetivo es precisamente el de lograr encadena otro triunfo y prolongar la racha. «Siempre se puede ganar, estos dos últimos partidos te ayudan a viajar a un partido tan complicado con la mentalidad de creerte que se puede hacer, que es lo más importante, y con el reto de ser el primer equipo que consiga la victoria allí», explicó el entrenador del equipo gallego.

El Racing es un equipo sólido, bien trabajado, con capacidad de ir hacia adelante si la situación lo requiere, pero también con una disciplina táctica que le hace difícil de batir cuando se trata de defender. El técnico ha logrado ese equilibrio que convierte a su grupo en un rival siempre incómodo. «El equipo se siente más sólido, y el conocer dos estructuras te da riqueza de conjunto, en ese sentido crecimos, podemos usar dos sistemas y el grupo responde bien, pero lo importante es ser capaces de seguir con esta solidez», apuntó el técnico del Ferrol. No se puede confiar el ATB en un encuentro sin duda difícil y que precede a otro también complicado, el que le medirá la próxima semana al filial del Sporting.

La competición sigue su curso y la necesidad de quedar primero para abodar el playoff con más garantías exige de no fallar ahora en un tramo de la competición emocionante y donde hay mucho en juego.