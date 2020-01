Un pedazo de historia

Poco queda de ese Ariete semanal cuya musa era Bernardo Campins. Ahora tengo, si cabe, más obligaciones que entonces y me cuesta sacar tiempo para una labor tan placentera como escribir. No busco una excusa para aprovechar esta oportunidad que me da Ultima Hora, pero me sorprendió que varias personas me preguntaran quien era Xavi -persona a quien se homenajeó antes del partido-, así que decidí coger un folio en blanco y contar un pedazo de la historia blanquiazul que viví con él.

A Xavi lo conozco desde el colegio y de alguna noche por la zona del Arenal. Por aquel entonces, no tenía trato con él ya que con el único que compartía amistad era con su hermano pequeño, Eduardo. Una vez finalizado el colegio no volví a coincidir con él hasta mi entrada en la directiva del Atlético Baleares. Corría la temporada 2008-2009 y era muy difícil no tener trato directo con todos los aficionados que nos apoyaban, éramos pocos, pero nos unía la misma pasión por unos colores y la ilusión de crecer. La verdad que me cansé de escuchar a Fernando Crespí decirme que hay muchos balearicos en Mallorca y que teníamos que traerlos al campo. Tengo un carácter mucho más pesimista que Fernando, así que asentía sin prestarle mucho interés. Visto lo visto, el Presi tenía razón, como siempre.

En aquella época había un grupo de animación que se hacían llamar ‘Revolta Blanc-i-blava’. Eran pocos, pero fieles y ruidosos. Por cuestiones de mi cargo tuve que tratar muchos temas con ellos y especialmente con Xavi. La verdad es que nunca tuve un problema. Xavi es de los tipos que van de cara y se visten por los pies. Siempre me he llevado mejor con la gente que va de cara que con los fariseos. Así que, desde el inicio tuve mucho feeling con él hasta en el desacuerdo. Todo lo que véis ahora de animación blanquiazul, tiene un padre y ése es Xavi Delgado. Es difícil de entender nuestra relación, ni tan siquiera tengo su número de teléfono, pero él y yo sabemos cómo encontrarnos. Ahora que todo es bonito y se reparten medallas de balearico por doquier, me apetecía que conociérais a un amigo, de los que sabes que si los necesitas nunca te fallarán, como nunca ha fallado a su amado Atlético Baleares. Força Xavi.

Estamos inmersos en el siempre caro y difícil mercado de invierno. En mi opinión necesitamos tres fichajes. La temporada es muy larga y hay que intentar dar de buscar salida a los jugadores que a día de hoy no han contado con minutos para traer gente que puedan aportar más. El fichaje de Nuha era un buen ejemplo de un jugador que puede aportar mucho a esta plantilla. Una pena, pero es muy difícil competir con equipos que pagan cláusula y condiciones que son inasequibles para un equipo de Segunda B. A los Reyes Magos les pedí un central, un medio organizador y un delantero. No es una tarea fácil, pero el año pasado, sin hacer mucho ruido, apareció por Son Malferit un tal Peris. Por gratas sorpresas como esta, vale la pena hacer un esfuerzo en enero. Força Xavi.