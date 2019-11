El ATB quiere tomar impulso en Getafe

El Atlético Baleares quiere tomar hoy (11:30) un nuevo impulso en su visita al Getafe B para acelerar su marcha al frente de la tabla. El conjunto blanquiazul enlaza diez jornadas sin conocer la derrota, pero tras enlazar dos empates aspira a un triunfo que multiplique el valor de las tablas firmadas ante el Atlético B y el Real Madrid Castilla.

El líder, que seguirá al frente de la tabla pase a lo que pase este mediodía, recupera efectivos de peso para un encuentro en el que no podrá disponer del lesionado Marc Rovirola, que estará entre tres y cuatro semanas de baja, y del que tampoco participará Gorka Iturraspe por decisión técnica. Manix Mandiola vuelve a disponer de Alberto Villapalos tras cumplir un partido de sanción y tendrá de nuevo a sus órdenes a Guillem Vallori, mientras que ha optado por dar descanso a Iturraspe. El primero es indiscutible en la sala de máquinas y el segundo también en el centro de la zaga, mientras que el tercero dispondrá de unos días más de reposo una vez que ya ha ultimado su proceso de recuperación.



Xavi Ginard seguirá bajo palos a pesar de que Manu Herrera repite en la lista, donde ya estuvo el pasado domingo al ser reclamado de urgencia. El de Artà repetirá en la portería, mientras que se prevén movimientos en la defensa por la falta de rodaje de Jon Aurtenetxe y el buen rendimiento ofrecido por Pedro Orfila, que sería la pareja de Vallori en el eje de la retaguardia, donde Luca Ferrone apunta al lateral derecho y José Peris es fijo en el izquierdo.

La ausencia de Marc Rovirola propicia la reubicación de Jordan Holsgrove en el centro del campo dejando su posición habitual en el tramo más reciente de la competición para el posible estreno en el once de Alberto Gil, que ha ido entrando de forma progresiva y dispondría de su primera oportunidad de inicio. Gil es la alternativa en la derecha siendo Jorge Ortiz innegociable en la izquierda con David Haro como segundo delantero con Toni Gabarre como hombre más adelantado.

Los desplazamientos a tierras madrileñas no traen precisamente el mejor recuerdo al Atlético Baleares, que se ha dejado sus únicos puntos como visitante en sus desplazamientos a la capital. La derrota ante el Rayo Majadahonda y el empate ante el Atlético B, curiosamente ambos en la Ciudad Deportiva Wanda, han sido los únicos viajes de los que los blanquiazules no han regresado a la Isla con los tres puntos. No se puede decir que los rivales madrileños se le hayan dado mal a los de Mandiola, que dieron buena cuenta del Sanse y el Internacional de Madrid si bien empataron ante el Castilla la pasada jornada.

Los balearicos son junto al Atlético B el mejor visitante del grupo primero, mientras que el Getafe B, que es penúltimo, es uno de los peores locales, pero Mandiola ya ha advertido a los suyos de que los filiales no suelen acusar la presión.

Los madrileños, que cayeron por la mínima la pasada jornada en su visita al Ibiza y enlazan tres derrotas consecutivas, cuentan en sus filas con un viejo conocido de la parroquia blanquiazul como el centrocampista Borja Martínez, aunque la principal referencia del filial azulón es el delantero Hugo Duro, que ya ha disfrutado de oportunidades con el primer equipo tanto en la Liga como en la Europa League y es el máximo goleador del equipo con cuatro dianas.