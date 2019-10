Vallori suma y sigue

Por Guillem Vallori no pasan los años, ni los partidos, ni las temporadas. A sus 37, puede presumir de ser uno de los futbolistas que más minutos acumulan en el Atlético Baleares y en Segunda División B. Suma y sigue y sus números son sencillamente espectaculares. Solo tomando como referencia la pasada temporada y los diez encuentros que se llevan disputados este curso, Guillem encadena 53 partidos jugando de titular y solo en dos del pasado curso no completó los noventa minutos.

Son números muy meritorios valorando su edad y la necesidad de combinar en su posición rapidez, posicionamiento y jerarquía. Vallori ha alcanzado un nivel de madurez tal que sabe cuándo puede y cuándo no es necesario meter la quinta. Porque la velocidad es importante, pero sobre todo lo es la presencia y la toma de decisiones en frío y de eso Vallori sabe mucho.

El central toma el manual de Simeone de ir «partido a partido» si hablamos de equipo y «temporada a temporada» desde el punto de vista personal. «La cabeza es el motor de un futbolista», asegura el central cuando es interrogado por la clave para ir sumando minutos y partidos año tras año más allá de su DNI. «Yo siempre me pongo el listón muy alto cuando empiezo una temporada, en ocasiones me da la sensación de que no podré alcanzarlo, pero siempre lo logro y así seguiré», explicaba el defensa mallorquín.

Otra de las claves para entender el gran tono físico y futbolístico de Vallori está en el día a día. «No soy una persona que cambie de rutina. Si tenemos dos días libres aprovecho que entreno a mi equipo de fútbol base para también moverme y no pasarme dos días sin entrenar. Después está la alimentación y la motivación y como he dicho la cabeza lo es todo. Es el motor que te mueve», manifestaba el defensa.

Esta temporada ha disputado los diez encuentros de Liga y un curso más su gran objetivo es luchar por el ascenso a Segunda División, aunque eso se verá con el tiempo. De momento hay que ir día a día y partido a partido.