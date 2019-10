Manix Mandiola: «El Inter es un equipo de nuestro nivel»

El líder vuelve a su feudo tras hacerse con un derbi que le reafirma en lo más alto de la tabla del Grupo I de la Segunda División B. El Atlético Balears recibe este domingo (12 horas) en el Estadi a un Internacional de Madrid que acecha la zona de playoff, pero que lejos de su feudo ha mostrado una debilidad que quiere aprovechar el equipo de la Vía de Cintura para perpetuarse en la cúspide.

Manix Mandiola prepara el duelo ante el Inter en Son Malferit, para preservar la hierba del Estadi Balear de cara al duelo, y lo hace con una buena lista de bajas para un choque que debe servir para reafirmar las opciones de los blanquiazules. A Canario y Luca Ferrone se unió el pasado domingo en Ibiza el meta Manu Herrera, que será suplido por Xavi Ginard, pero la nómina la completan dos puntales en los esquemas del técnico vasco: Iturraspe y Aurtenetxe. Ambos serán baja frente al Inter, como confirmó el propio Manix, quien focaliza todas sus ilusiones y miradas en el choque del domingo. «Es importante ganar, no miramos más allá. Queremos ganar a un rival de nuestro nivel y aprovechar la buena inercia que llevamos», admite al respecto el entrenador del ATB.

Pese al dominio ejercido por su equipo y la solvencia mostrada sobre el terreno de juego, Mandiola tiene los pies en el suelo y quita hierro a los comentarios del entorno en referencia a la efectividad y la racha del Atlético Baleares. «¿Que si jugamos en otra Liga por el nivel demostrado? No, para nada. Jugamos en Segunda B. Los que juegan en otra Liga son el Rácing de Santander y el Mirandés. Los que estamos aquí es por méritos del año pasado, quitando aquel que haya comprado algo», espetó al respecto.

Recela Manix del Inter, pese a su irregularidad como visitante, y reclam prudencia. «El Inter empezó muy bien y ha perdido los dos últimos partidos fuera de casa pero lo que he visto de ellos es un equipo de nuestro nivel», afirmaba.

No esconde su preocupación por las bajas, que le obligarán a hacer retoques en el once, pero Mandiola posee plena confianza en todos y cada uno de sus hombres. «Ni Iturraspe ni Aurtenetxe estarán; tampoco Ferrone ni Manu Herrera. Tenemos fondo de armario y preparados para sacar un equipo competitivo. La primera semana de Manu es de descanso total y la segunda ya veremos si empieza a hacer algo. Tiene que haber muchos jugadores importantes, en la Liga siempre recurres a mucha plantilla por necesidad y tengo la tranquilidad que van a dar el nivel los cambios que haya porque el grueso o la columna está. No hay pega», dijo de manera tajante. «Jugamos siempre los mismos, puede cambiar algo pero no deberían de notarse las bajas», añadió.

Uno de los protagonistas del duelo será el portero artanenc Xavi Ginard, que volverá a situarse bajo la portería del Estadi Balear en su retorno a la Isla. En él, Mandiola plasma esa confianza que refiere respecto al grupo. «Xavi tiene una experiencia y por eso no le pesará volver a jugar en el Estadi. No le pesará y tenemos toda la confianza de que la portería estará bien guardada. Ha entrenado muy bien cuando no jugaba, con actitud muy positiva», destaca sobre el guardameta.

Otro de los secretos del éxito del Atlético Baleares es su gran labor defensiva, plasmada en una estadística demoledora y que Mandiola recordó. «Llevamos cinco partidos sin recibir gol, es una cultura defensiva, construimos la casa desde abajo y si hacemos gol el equipo es solidario y trabaja defendiendo el botín. Jugamos la semana pasada contra el mejor equipo del grupo (Ibiza) y no recuerdo ningún ocasión que nos hicieran, señal de que el equipo es sólido», prosiguió un Mandiola que, también destacó el trabajo ofensivo de Jorge Ortiz. «Está a gusto, positivo, ya ha marcado todos los goles de la temporada pasada. Nos viene bien y el equipo sabe buscarle y asistirle. Nos beneficiamos ambos: el equipo y él», sentenció Manix Mandiola.