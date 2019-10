Manix destila confianza de cara al derbi ante el Ibiza

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, ve a su equipo «motivado» de cara al derbi de este domingo (12:00) ante el Ibiza en Can Misses y destila confianza en atrapar un resultado positivo si los suyos con capaces de mantener las prestaciones de las últimas jornadas. El preparador blanquiazul ha destacado el potencial de la escuadra que dirige Pablo Alfaro, de la que destaca su peligro en el tramo final de los partidos y a la que señala como «claro aspirante a estar entre los cuatro primeros».

? RUEDA DE PRENSA MANIX ? @ibizaud |



? "Es el partido que gusta a todos"



? "Será un partido igualado ante un buen equipo, candidato a estar entre los 4 primeros"



? "Si van 400 balearicos es de agradecer, será como jugar en casa"



? https://t.co/eMq0n3oZNd#TORNAM ??? pic.twitter.com/nJtmNItciT ? CD Atlético Baleares (@atleticbalears) October 18, 2019

«Es un partido motivante, de esos que gustan a todo el mundo. El Ibiza es un buen equipo, pero nosotros creemos en lo que hacemos, estamos en una buena línea y sólo pido estar a la altura de lo que sabemos hacer. Si hacemos bien lo nuestro el resultado puede llegar», ha analizado el preparador vasco, que tiene la baja segura de Luca Ferrone y la duda de Jon Aurtenetxe.

Más allá del respeto que se pueden profesar dos candidatos al playoff y que se juegan el liderato, Manix vislumbra una batalla por el balón sin barajar medidas especiales para condicionar a jugadores diferencias de los locales como Javi Lara. «Cuanto más tiempo tengamos el balón menos tendremos que defender, es de cajón, pero ellos harán la misma lectura y solo hay una pelota. Si la tienen ellos nos tocará sufrir y en cuanto a Javi Lara es un gran futbolista, pero de momento está en Segunda b como nosotros y si estamos en la misma categoría es que no estamos tan lejos ni como equipo ni como individualidades», ha reflexionado.

Los hombres de Pablo Alfaro se han especializado en marcar las diferencias en los últimos minutos y esta situación ha activado la alerta del preparador balearico, que anticipa un duelo igualado. «Ha marcado la mayoría de goles en el último cuarto de hora, lo que denota que son un equipo constante, que no desespera y acaba dominando. Además, defensivamente son buenos porque han recibido pocos goles y tienen una puntuación parecida a la nuestra, así que será un partido muy parejo que se puede romper por detalles», ha argumentado el entrenador vasco, que tiene claro que «nos medimos a aspirante claro a estar entre los cuatro primeros, estamos a su altura y no queremos bajarnos de ahí».

El Ibiza no pierde como local desde el pasado 18 de noviembre, pero Mandiola resta trascendencia a la estadística teniendo en cuenta un precedente positivo en su anterior desplazamiento lejos de la Isla. «Todos tenemos estas cosas. El Racing de Ferrol llevaba treinta partidos sin perder y cuando estás en una dinámica buena estás cerca de perder. El Ibiza es un buen equipo y sabemos que no será fácil. Tenemos la referencia de dos jugadores que estaban aquí y tienen nivel muy alto, pero me preocupa lo nuestro, estamos bien y confío mucho en el equipo», ha explicado.

El Atlético Baleares estará arropado por cerca de 400 seguidores en Can Misses, lo que para el preparador blanquiazul será «como jugar en casa». «Es un partido en el que la afición ayuda y creo que quiere decir que hemos transmitido ilusión y hemos conectado. Es de agradecer», ha opinado.

Mandiola ha asegurado que no ha jugado ni entrenado en Ibiza, donde ha bromeado diciendo que «he ido varias veces de vacaciones pero con resultados pobres». Con una sonrisa también ha valorado la condición de ginecólogo de su homólogo Pablo Alfaro: «Entonces no sé para que se mete en esto si total a los que nos van a poner a parir son tanto a él como a mí o a los equipos si no lo hacemos bien. Ha sido futbolista y si ha tenido tiempo para todo es buena señal y demuestra que tonto no es», ha concluido.