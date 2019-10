El Atlético Baleares busca el repóquer

El Atlético Baleares aspira a dar forma a un repóquer de victorias para afianzar su liderato en el grupo primero de Segunda B. El conjunto blanquiazul recibe este domingo (12.00 horas / IB3) en el Estadi Balear al Sporting B con el objetivo de dar continuidad a su buen momento y enlazar su quinta victoria consecutiva antes de verse las caras con su principal perseguidor, el Ibiza.

La contundente victoria por 0-3 en la visita al Racing de Ferrol ha elevado el nivel de optimismo en el Atlètic, que exhibió un gran nivel de acierto en la segunda mitad para cumplir con nota en una parcela rematadora que se había convertido en una de sus asignaturas pendientes. Constatada la fiabilidad del bloque al dejar la portería a cero en sus tres últimos compromisos, el Atlètic quiere afianzar su carácter competitivo espoleado por la dinámica positiva en la que se ha instalado prácticamente desde el arranque del curso.

Todo apunta a la continuidad de un once que podría reeditarse por cuarto partido seguido. Fiel a la máxima de no tocar las cosas cuando funcionan, Manix Mandiola pretende dar continuidad al mismo equipo titular o al menos a una columna vertebral que muchos aficionados ya casi se saben de memoria. El buen rendimiento de los hombres de banda tampoco permiten alterar la identidad de un grupo que destila confianza e incluso fases de juego brillante en el Estadi Balear, donde presume de un pleno de triunfos.

A la baja de larga duración de Alberto Castaño ‘Canario’ se ha sumado esta semana la del delantero Arturo Rodríguez, que estará alejado de los terrenos de juego por espacio de unos díez días. La ausencia del segundo no altera en exceso los planteamientos de Mandiola, que había recurrido al ex del Sabadell como primer recambio para la delantera. Su ausencia coloca en mejor posición a Diego Cervero, cuya condición de exjugador y seguidor acérrimo del Oviedo alimentan sus ansias de marcar ante el filial de su eterno rival.

El momento goleador de Gabarre, que ha marcado sus cuatro dianas en las últimas cuatro jornadas, invita a mantener la misma formación en ataque, mientras que en la creación se mantendrá la dupla formada por Villapalos y Jordan Holsgrove, que renunció a marcharse convocado con la selección sub'21 de Escocia para dar continuidad a su trabajo en el Atlètic.

Los blanquiazules han mostrado una notable jerarquía a medida que ha avanzado la competición. «Aunque esté mal dicho ahora entramos sintiéndonos invencibles», manifestó Manix Mandiola en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación. El ATB derrocha confianza y quiere aprovechar esta racha para seguir engordando su casillero en previsión de la llegada de momentos de dificultad. Y es que el técnico blanquiazul es el primero en advertir de la dificultad que representa sacar adelante cada partido.

El Sporting B no será una excepción. El equipo que entrena Samuel Baños, que defendió los colores del Atlètic en la temporada 2013-14, puede presumir de la siempre prolífica escuela de Mareo en un Estadi Balear al que llega tras perder la pasada jornada en su feudo ante el Ibiza (0-2).

El filial sportinguista, que no marca muchos goles pero encaja pocos, no puede contar con Isma Aizpiri, por sanción, Bogdan Milovanov, que está jugando con la selección sub 21 de Ucrania, el lesionado de larga duración Álex Zalaya, Guille Rosas y Gaspar Campos.