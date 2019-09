Manix: «El Coruxo va de menos a más»

Manix Mandiola no puede esconder la satisfacción por el trabajo bien hecho tras un gran inicio de temporada del Atlètic Baleares. Apostado en el coliderato del Grupo I de la Segunda B, compartiendo galones con la Peña Deportiva, los blanquiazules encaran este domingo (12 horas) un test de altura en el Estadi. Un Coruxo instalado en la zona intermedia de la tabla pone a prueba la solvencia como locales de los palmesanos, avalado por unos números «que dicen que es un buen inicio, sea bueno o malo el fútbol la diferencia son los puntos», recordaba el técnico del ATB en su comparecencia semanal.

Valoró especialmente el resultado de la pasada semana en Pasarón. Un 0-1 que da alas al Atlètic Baleares. «El otro día estuvimos un rato a merced del Pontevedra, pero salió bien sacar un segundo delantero. Eso más algún paradón de Manu (Herrera) ha hecho que sumemos de tres en tres y eso es lo que cuenta», explicaba el preparador vasco, quien destaca la implicación de todo el grupo y su predisposición total. «Salen bien las cosas y repetimos alineaciones, pero esto es largo. Hay tarjetas y lesiones y la gente tiene que estar preparada porque el fondo de armario es el que te da el plus para ganar la competición», añadía Mandiola, que muestra su confianza total en el plantel ante posibles cambios en el once. «Estamos contentos con los que están jugando, pero si hay que hacer cambios no pasa nada. Todos son útiles, sin están aquí es por algo y hacen mejores a los que están jugando», comentaba al respecto Manix.

Llevar la iniciativa del juego y marcar el ritmo del encuentro es lo que tiene más en mente el entrenador del ATB, que tendrá una buena ocasión para comprobar esos progresos frente al Coruxo gallego. «Me gustaría eliminar las fases del partido donde el rival nos ha dominado, a pesar de haber ganado el partido. Tiene su razón y buscamos soluciones para controlar mejor los partidos. La palabra relajación se utiliza en el fútbol pero no es así, puede bajarse un poco la intensidad como fue el segundo gol encajado ante el Sanse», espetó.

Igualmente, recela Mandiola del adversario de turno. «El Coruxo va de menos a más. Perdieron dos partidos, ganaron otros dos y empataron contra el Ibiza poniéndole por momentos las cosas muy difíciles. Respeto máximo hacia ellos para que no nos pinten la cara, que no estamos por la labor, claro», afirmaba con claridad, definiéndoles como un bloque al que «le gusta tener la pelota. Harán lo que les dejemos, que espero que sea poco», finalizó prudente Manix, que de cara el duelo del domingo únicamente contará con la baja de Canario.