Jordan Holsgrove, nuevo jugador del Atlètic Baleares

Jordan Holsgrove ha sido presentado este jueves como nueva incorporación del Atlètic Balears. El escocés llega procedente del Reading FC, club que milita en la segunda división inglesa. Holsgrove se incorpora oficialmente a las órdenes de Manix Mandiola tras superar el período de pruebas. El centrocampista de 19 años es zurdo y cuenta con una dilatada experiencia en las categorías inferiores de la selección de Escocia.

Holsgrove es el 13º fichaje del conjunto blanquiazul. El jugador ha sido presentado en la agencia de viajes, Veloviajes, patrocinador de la entidad mallorquina. El futbolista se ha mostrado «muy contento de estar aquí».

El mediocentro no ha podido hablar mucho con Manix por hablar idiomas distintos, pero el jugador aseguró que: «Me quiero adaptar rápido, soy un jugador de medio campo que le gusta participar en el juego con goles y asistencias y con ganas de aportar lo máximo al equipo».

👋 @JordanHolsy you can score a goal like this with @ReadingFC whenever you want 😱#TORNAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/VDqq1gI86v