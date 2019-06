Hugo Díaz: «Con el 1-0 tendremos licencia para soñar»

Sus goles han sido sinómino de triunfos agónicos esta temporada y ahora, cuando la gloria aguarda a 90 o 120 minutos, Hugo Díaz exhibe su fe en la remontada del Atlético Baleares. Si alguien en el plantel blanquiazul ejemplifica el convencimiento hasta el último suspiro es el delantero cordobés, que firmó los goles del triunfo en el último suspiro ante el Teruel, Atlético Levante, Villarreal B o Hércules y que se postula como una de las bazas de Manix Mandiola para voltear el 2-0 de Anduva.

«No hace falta un milagro», aclara Hugo Díaz, que cree que el Atlético Baleares tiene la capacidad para darle la vuelta a la eliminatoria. «En Anduva tuvimos ocasiones para traer un resultado mejor y en apenas 15 minutos malos encajamos los en un fallo defensivo y en un gran disparo que entró de maravilla. En la segunda parte cambió el partido y esa tiene que ser la tónica, con balones a la olla y que sufran para ver si cae un gol. Abrieno la lata les temblarán las piernas y tendremos un plus de energía», analiza.

Los balearicos necesitan al menos dos goles para igualar el marcador de la ida, pero Hugo Díaz pone el foco en no ceder ninguna diana, ya que un tanto de los burgaleses les obligaría a meter cuatro para salir airosos. « «La clave es no encajar. Si no encajamos, el 1-0 nos da mucha vida y a partir de ahí no tienes que volverte loco porque solo estás a un gol», argumenta.

El rendimiento del equipo a lo largo del curso y sobre todo las prestaciones exhibidas en casa refuerzan las esperanzas de Hugo Díaz. «Me da confianza lo que hemos hecho y Son Malferit siempre ha dictado sentencia. Es un campo seco, pesado y en el que el calor se va a notar, así que será importante ser fuertes mentalemente. Ellos van a querer que sea un partido largo para no sufrir y nosotros tenemos que meter intensidad. Metiendo en el 85 aún podemos tener ocasiones y ya se han visto remontadas en los últimos minutos», comenta.

El hecho de tenerlo todo en contra alimenta aún más la ilusión del plantel balearico, que se apoya en su fiabilidad defensiva para dar forma al sueño. «Nosotros tenemos la ventaja de que todos dan como favorito al Mirandés, el resultado es el que hay y tenemos la obligación de buscar el 2-0, pero el Deportivo lo tenía y lo perdió. Es la tónica a seguir y es posible. Jugaron la baza de su campo y estuvieron acertados, ahora nos toca a nosotros, que en los últimos partidos dejamos casi sin ocasiones al Racing y al Melilla», explicó el punta de Almodóvar del Río.

Hay precedentes para la ilusión y Hugo Díaz recurre a los más recientes. «El Mallorca, el Liverpool, la Roma o la Juve remontaron cuando parecía imposible, esto es fútbol y tenemos que arriesgar. Hay que meter el primero y tendremos licencia para soñar», dice.