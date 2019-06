Mandiola: «La eliminatoria ante el Mirandés se decidirá en Palma»

A pocas horas del primer asalto del combate definitivo por el ascenso a Segunda División, Manix Mandiola no espera «grandes distancias» entre el Mirandés y el Atlético Baleares, que, salvo grandes sorpresas, se jugarán el ascenso en Son Malferit (domingo 30 18:00). El técnico blanquiazul destaca la experiencia adquirida por los suyos a través del playoff y valora su solidez y capacidad de trabajo para alcanzar el sueño de volver a la categoría de plata tras medio siglo de espera.

Tras reponerse a la eliminatoria ante el Racing y superar al Melilla para situarse de nuevo a dos partidos de la Liga123, Mandiola incide en la filosofía de la «normalidad» que ha aplicado durante el curso para generar un buen ambiente. «Es un partido más, como si fuera de solteros contra casados. No hace falta motivar a los jugadores, porque todos son conscientes de que nos jugamos y cuando se ponga el balón a rodar van a dar el cien por cien. No hace falta más», explicó.

Siguiendo la tónica de los duelos precedentes, todo apunta a un duelo cerrado de pocas ocasiones en Anduva. Manix Mandiola no descarta sorpresas aunque tiene claro que la ida no resultará decisiva en el desarrollo de la final. «A veces lo esperas de una manera y sale lo contrario. Será una eliminatoria igualada porque ninguno va a querer meter cinco en la ida y se va a decidir aquí. No espero grandes distancias en el primer partido», comentó.



También en la misma tónica de los cruces ante el Racing de Santander y el Melilla, el entrenador balearico daría por bueno un empate sin goles en Anduva como los cosechados en El Sardinero y en el Álvarez Claro. «Firmaría un 0-0 porque si en casa no somos capaces de ganar no merecemos el premio», resumió.

El Mirandés cuenta con un plan de juego en el que quiere llevar la iniciativa a través de la posesión, pero Manix Mandiola advierte de que su equipo está preparado para ofrecer una respuesta a la altura y minimizar las intenciones del rival como sucedió en las semifinales. «Nosotros también queremos el balón, pero hay que poder tenerlos. El Melilla apostó por tener el balón allí y no lo tuvo en la primera media hora. Ellos tienen gente que puede proponer fútbol de toque y demás, pero para eso estamos nosotros, para que el guion no sea el que ellos quieren», dijo.



La principal preocupación de Mandiola vuelve a ser que su equipo ofrezca su mejor versión y no ha querido avasallar a los suyos con información del rival. «En todo el año no hemos visto ningún vídeo», precisó el eibarrés, que indicó que había tenido cinco jugadores . «Si digo que uno es extremo izquierdo a lo mejor luego sale por la derecha y entonces ¿qué hacemos? ¿paramos el partido? Ellos ya se preocupan de recibir información y cuando salen al verde tienes que ser rápido para ver de qué palo va cada uno, así que la información justa», explicó.

El bagaje acumulado en el recorrido por los playoffs ha dejado un poso en la plantilla que Manix valora a la hora de jugarse el ascenso con el Mirandés. «No hay más tranquilidad, pero sí un grado de experiencia porque hemos competido con los buenos de otros grupos y no hemos perdido. Fue una pena caer ante el Racing, pero entraba dentro de la lógica. El Racing fue campeón de calle y tenía a los mejores jugadores, así que el que se lo ha tomado a la tremenda es su problema. Sabíamos lo que podía pasar y hemos vuelto a ser los mismos», expresó.



El reencuentro con el Mirandés invita a pensar en saldar la deuda del ascenso que le arrebató al ATB, pero Manix aclaró que «no creo que el fútbol te devuelva nada, eso es para los periodistas». «Ni el Atlético Baleares ni el Mirandés son los mismos jugadores, ni entrenador ni directivos así que lo que único que queda es que repetirán la mayoría de aficionados, pero nada más», añadió.

Cuestionado por si le preocupaba la falta de gol, el técnico balearico se mostró «contento con el rendimiento en general del equipo». «Si encima de ser tan serios atrás marcáramos cuatro o cinco goles cada partido estaríamos en otra liga hacía tiempo. Si tiras de la sábana te descubres la cabeza, todo no puede ser. Nosotros, como tantos otros equipos, vivimos de los artistas que aparecen y desparecen», argumentó.

Mandiola, que tiene la duda de Rubén y no forzará el regreso de Kike López, no oculta que la acumulación de partidos es mucha, aunque subrayó que «el premio y la motivación que tenemos hace que se aguante, mira lo que están corriendo Fullana y compañía».