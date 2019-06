Mandiola: «Nos dejaremos el alma por pasar esta eliminatoria»

Manix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares, cree en la victoria ante el Melilla este domingo y confía por lo tanto en que el equipo blanquiazul seguirá vivo en el playoff de ascenso. «Queremos ser aspirantes a finalistas, no pudimos en la primera oportunidad, pero tenemos la segunda tras ganar la Liga. Venimos con un buen resultado y podemos ganar, al equipo le veo capaz de dar su mejor versión y estará al 100% a pesar de alguna baja», manifestó el entrenador vasco. Su mensaje fue claro al referirse a las intenciones de su equipo. «Que la afición sepa que nos vamos a dejar el alma por pasar esta eliminatoria y todo pasa por ganar el partido. Nadie piensa en vacaciones, tenemos un premio muy gordo ahí», declaró Mandiola.

El técnico se mostró confiado en la respuesta de sus futbolistas este domingo en Son Malferit. «No puedo pedir más, queremos y lo vamos a hacer bien, al menos en lo que depende de nosotros. No vamos con miedo por el resultado del Racing (empató a uno en la vuelta) vamos con la sensación de haber hecho las cosas bien todo el año, tiene un mérito enorme lo que hemos logrado», reiteró Manix Mandiola. «Sabemos que cuanta más ilusión se genere, la caída puede ser mayor. Hemos ganado la Liga y nos hemos acostumbrado a cosas buenas. Estamos con los deberes hechos. Estábamos tan cerca de un premio gordo, a media hora solo tras correr y sufrir en Santander, contra un equipo como el Racing que está a un peldaño por encima, pero nos pusimos por delante y en el sprint nos pasaron. Estamos otra vez con un montón de posibilidades de pasar esta eliminatoria y jugárnosla a cara o cruz. El mal rato ya pasó», sentenció el técnico del ATB.

Mandiola puso también en valor el hecho de jugar el hecho de jugar la vuelta en casa. «Todos los equipos con un 0-0 en la ida querrían jugarse la vuelta en su campo, lo cual indica que es un buen resultado, aunque claro que nos hubiera gustado ganar. Cada rival tiene su filosofía, el Racing llegó con los mejores jugadores de la categoría jugó a lo bestia y se adaptó. El Melilla será más fiel a su juego y nosotros también», apuntó.

Sobre la recuperación de Kike López, Manix indicó que no va a poder llegar al choque ante el Melilla. «Está bien, pero para este partido no está y para la siguiente eliminatoria en caso de pasar estará, no sé si para un partido y medio o solo medio, evoluciona bien». Sobre Samuel indicó que «se ha recuperado y está con ánimo y si el domingo tiene buenas sensaciones podremos contar con él».