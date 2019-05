Mandiola: «Sabemos lo que nos jugamos y competiremos bien»

El técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, se ha mostrado confiado en la respuesta de su equipo de cara al partido de vuelta ante el Racing de Santander que decidirá el primer equipo que suba a Segunda División eta temporada. «Competiremos bien», asegura el técnico vasco que trata de rebajar la presión de cara una eliminatoria que ve «al 50%».

Mandiola espera un partido «complicado porque no hay posibilidad de recurso». «Estamos a 90 minutos y el premio es muy grande para poder especular. Tenemos que ganar el domingo, estamos preparados, sabemos lo que nos jugamos y nunca en los últimos 56 años ha estado el club tan cerca de ascender y creo que competiremos bien», ha comentado el prerador blanquiazul en la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía.

La máxima que ha trasladado tanto a la caseta como a los medios es la de «competir bien» en una semana en la que no han alterado sus rutinas esquivando la ansiedad que genera un duelo de esta trascendencia. «Lo que pretendo, creo y quiero es competir bien y con eso llegaremos donde sea. Vamos a intentar jugar lo mejor posible», ha resumido.

Ante la posibilidad de apostar por el once habitual de casa durante la liga o introducir variantes, Mandiola ha expresado que están barajando opciones. Tampoco ha querido desvelar sus planes para sustituir la ausencia del sancionado Peris y ha remarcado que la dinámica y propuesta de juego será la misma entre el que entren. «Que cambiemos algún nombre no va a cambiar, hemos jugado media temporada sin Peris y no hay ninguna duda», ha dicho.

Ni el resultado de la ida ni tampoco otros factores como jugar en como local provocan que conceda mayor favoritismo a uno u otro. «Sigue al 50% la eliminatoria porque el rival es de entidad. El partido de ida es significativo pero cualquier resultado es reversible, que uno de los dos marque no significa que no se pueda dar la vuelta. Estamos preparados para afrontar lo que salga, sea 90 o 120 minutos. Ellos tienen calidad, con gente que ha jugado en categorías superiores que no pueden hacer un roto pero allí no lo lograron y nos adaptamos al partido», ha analizado.

Fiel a su estilo Mandiola ha subrayado que su principal preocupación es la respuesta del equipo y no ha entrado a valorar lo que aguarda del rival. «Salga como salga el Racing nos adaptaremos a las exigencias, estamos preparados para lo que venga», ha precisado.

Sobre la presión, ha opinado que «nuestro equipo la lleva bien, hemos sido capaces de generar ilusión». «Vamos a hacerlo lo mejor posible y nadie va a bajar su rendimiento por la presión. El rival merece todo el respeto y nosotros vamos a intentar hacer bien lo nuestro», ha adelantado el preparador de Eibar, que ha asegurado que Samuel Shashoua estará en condiciones de jugar pese a realizar el entrenamiento de este viernes al margen de sus compañeros.