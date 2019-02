El Atlético Baleares muestra su armonía tras el mercado

Cerrado el mercado de invierno, quedan atrás las discrepancias entre el técnico del Atlético Baleares, Manix Mandiola, y el director deportivo de la entidad, Patrick Messow. «Estamos juntos por un mismo objetivo», fue el mensaje que dieron y exhibieron en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (12:00) ante el Peralada. El preparador vasco aseguró que «siempre digo lo que pienso, pero no tengo una mala relación con nadie», mientras que Messow ve «absurdo» hablar de un desencuentro entre ambos y que «si alguna vez tenemos una opinión diferente eso nos ayuda a crecer».

«Es absurdo crear un problema donde no lo hay», quiso zanjar Messow. «Llevamos un año juntos y los resultados hablan solos, estamos contentos con el trabajo de todos y con el equipo que hemos formado. Si hay opiniones diferentes no es malo y nos ayuda a crecer. El equipo está dónde está por mérito de todos y no hay ningun problema con nadie», argumentó.

El director deportivo restó trascendencia al hecho de contar con tres laterales para la izquierda y ninguno para la derecha en la plantilla y remarcó que «Rubén González es central y Álvaro Vega también y puede cumplir en la derecha si hace falta». «Tenemos un filial y cantera para estas cosas», añadió recalcando que existe una línea de comunicación con el entrenador y que el cuerpo técnico «está avisado» de los fichajes.

Patrick Messow confesó que «el mercado de invierno es más complicado y no siempre se puede encontrar lo que deseamos, pero con los fichajes han subido mucho la competencia y las alternativas». Además, también quiso poner en valor la labor desarrollada por los integrantes del plantel y subrayó que «este grupo es el que nos ha llevado hasta aquí y no tenemos que cambiar tanto». «Hemos hecho fichajes que van a aportar y sumar y nos van a hacer mejores, confiamos en este grupo y en este equipo, concluyó.

En su anterior comparecencia Mandiola lamentó contar con tres laterales izquierdos y ninguno derecho y respecto a los nuevos fichajes valoró que «intentaremos hacer que parezca que sus entrenadores anteriores estaban equivocados al no ponerlos». Cuestionado ayer por su valoración y la situación con el director deportivo, precisó que no «tiene sentido darle más vueltas». «Cuando una cosa está consumada procuro dedicarle todo mi tiempo y mis energías a algo que resulte de provecho», añadió.

El entrenador armero aseguró que «para nada» tiene una mala relación con Messow y explicó que «siempre digo lo que pienso y en alguna cosa puntual podemos no estar de acuerdo, pero no tengo una mala relación con nadie del club ni de Mallorca por hacerlo extensible». «Puedo pedir un scalextric y si no me lo puede dar, tampoco voy a insistir como un niño», razonó.

El partido de preparación del pasado miércoles ante el Poblense no le sirvió al preparador blanquiazul para hacer un análisis demasiado profundo de las incorporaciones realizadas en el mercado de invierno y aseguró que «el juego dirá si tienen que participar, pero estamos bien con los que han estado hasta ahora y la realidad es que no es fácil entrar en el equipo».