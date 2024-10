El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que la formación no tuvo conocimiento de denuncias de comportamientos machistas y de violencia sexual de Ínigo Errejón, aunque ayer Más Madrid indicó en un comunicado que tuvieron constancia de una acusación contra él en verano de 2023.

«Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Iñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos», ha remachado en rueda de prensa junto a la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades.

Cuestionado por qué no tuvieron constancia de esa denuncia antes, Urtasun ha recalcado que tendrán que analizarlo, ha reconocido que sus protocolos no funcionaron bien, asumen su responsabilidad ante la ciudadanía y que su afán es que esto no vuelva a ocurrir.

Sobre la relación con Más Madrid y a la pregunta de por qué no les informaron de esa denuncia, el portavoz de Sumar ha reiterado de forma genérica que no tenían noticias de denuncias más allá de esta semana y ha defendido que con Más Madrid han actuado de forma coordinada, dado que ambos demandaron a Errejón su dimisión ante las informaciones anónimas publicadas en redes recientemente.

«Más Madrid creo que en las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar explicaciones», ha señalado Urtasun.

Ayer la formación madrileña cesó a la ya exdiputada Loreto Arenillas tras su negativa a dimitir por las explicaciones dadas en relación a un presunto caso de violencia sexual protagonizado por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que a su juicio no se correspondía con la realidad de los hechos.

En un comunicado Más Madrid explicaba que hace un año la diputada Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón en los que una mujer le acusó de tocarle el culo. Por su parte, la exdiputada entregó su acta en la Asamblea de Madrid, anunció que abandonaba el partido y aseguraba que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, conocía el caso en 2023.

Urtasun ha reiterado en diversas ocasiones que solo supieron de las denuncias contra Errejón esta semana, que le pidieron explicaciones y el exportavoz parlamentario asumió los hechos.

A su vez, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, conversó con el exdiputado y le pidió que dimitiera de todos cargos, algo que también hizo la ejecutiva de Sumar y que se formalizó el jueves, dejando claro que Errejón ya no tiene ninguna vinculación con el partido.